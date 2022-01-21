مواصفات هاتف Samsung Galaxy J5 prime وسعره في السعودية

أفصحت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي Samsung Galaxy J5 prime في عام 2016 م، حيث يعد ذلك الإصدار من ضمن إصدارات مجموعة جي J، ويتميز ذلك الإصدار بالمزايا الرائعة والسعر المقبول، فقد أضافت شركة سامسونج عدة إضافات تميز الهاتف عن الإصدارات التي تسبق، ولهذا فقد نعرفكم في ذلك المقال علي مزايا وعيوب الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy J5 prime

يدعم هاتف Samsung Galaxy J5 prime شريحتين اتصال من النوع Nano.

يدهم اتصال شبكات الجيل الرابع 4G.

ابعاد الجهاز 142.8*69.5*.18 ووزن الهاتف 143 جرام.

الهاتف بمعالج رباعي النواة من النوع Cortex-A53 بتردد 1.4 جيجا هرتز وبذاكرة عشوائية مع المعالج 2 جيجا رام مما يعطي ذلك الهاتف أداء ممتاز.

الكاميرا الأساسية للهاتف دقتها 13 ميحا بكسل بفتحة عدسة 1.9 وهي الكاميرا الخلفية للهاتف ومدعومة بفلاش من النوع ليد LED.

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2.

الشاشة من النوع PLS TFT بحجم 720 في 1280 بدقة 5 إنش بمعدل كثافة 294 لكل إنش، وتمثل حوالي 70% من مساحة الوجهة الأمامية للهاتف.

تدعم الشاشة معدل حماية Corning Gorilla glass للمقاومة ضد الخدش.

ذاكرة التخزين الداخلية 16 ميجا بكسل والذاكرة العشوائية 2 جيجا رام يومكن تزويد سعة التخزين بكارت ميموري، ويدعم الهاتف مكان لوضع كارت مميوري خارجي بجانب الشريحتين.

بطارية الهاتف 2400 مللي أمبير ولا تقبل الإزالة من الهاتف.

نظام تشغيل الهاتف Marshmallow v6.0.1.

الهاتف به مستشعر لبصمة الإصبع ويدعم فتح الهاتف بتلك الخاصية.

يدعم الهاتف حساسات التسارع والتقارب.

ميكروفون الهاتف ذات جودة عالية ويعطي صوت جيد وقت التحدث.

يدعم الهاتف ميزة فتح الهاتف بالتعرف علي الوجه.

تدعم الكاميرا خاصية HDR و Panorama.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو 1080 بكسل.

عيوب هاتف Samsung Galaxy J5 prime

بطارية الهاتف ضعيفة وملتصقة بالجهاز غير قابلة للإزالة.

البطارية لا تدعم الشحن السريع ولا الشحن اللاسلكي مقارنة بإصدار Samsung Galaxy A5.

الهاتف لا يدعم الميكروفون الخافي للضوء أثناء التحدث.

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