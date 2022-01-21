مواصفات لعبة جاتا 7 بعد تحديثها الأخير 2022 وما الجديد في اللعبة GTA 7 بعد تجديد المركبات

مواصفات لعبة جاتا 7 بعد تحديثها الأخير 2022 نقدمها إليكم، حيث أن لعبة جاتا ٧ منذ وجودها تلعب دور كبير في حياة اللاعبين لذلك فهي مهمة جدا وتحتوي على روح المغامرة والتشويق حيث بها يكون للاعب أصدقاء يقومون بعمليات السرقة والنهب سويا وسرقة السيارات على نطاق واسع لذلك سوف نوضح كيفية تحديثها واهم مميزاتها من خلال هذا المقال.

الجديد في لعبة جاتا 7 الإصدار السابع

توجد هذه اللعبة منذ وجودها عام 1997 وتقوم الشركة دائما بتطويرها وتحديثها على نطاق واسع وفي هذا التحديث الأخير يمكن للاعب أن يحصل على كثير من الأسلحة والمميزات والمركبات الضخمة وسوف نتبع الخطوات التالية لكي تتم عملية التحديث بشكل صحيح إذا كان لدينا نسخة قديمة على الهاتف فنتجه إلى جوجل بلاي ونقوم بتحديثها عن طريق الآتي: – ندخل على جوجل بلاي لهاتف الأندر ويود.

نكتب في البحث تحديث جاتا ٧.

نضغط على تحديث.

تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بتحديث اللعبة.

نضغط على كلمة فتح لنتمكن من تشغيل اللعبة.

تظهر اللعبة في صورتها الجديدة بعد فتحها.

ملحوظة: -إذا لم يكن لدينا نسخة من اللعبة على الهاتف فنقوم بالدخول على جوجل بلاي ونضغط على تحميل للعبة بدلا من التحديث.

مواصفات لعبة جاتا 7 الإصدار السابع بعد تحديثها