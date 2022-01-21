نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لخدود موردة.. كريم البنجر للوجه لتفتيح البشرة وتوريدها بدون تنت أو أحمر خدود لأجمل إطلالة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم البنجر للوجه من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية التي تعمل على العناية بالبشرة وتوريد الخدود وتفتيح الوجه، حيث أن البنجر من النباتات التي تحتوي على الكثير من المعادن التي تعزز الميلانين في البشرة مما يحفز الكولاجين الذي يعيد نضارة البشرة مرة أخرى، وفي هذا المقال سنقدم عدة وصفات لعمل كريم البنجر.

كريم البنجر للوجه

يحتوي البنجر على أعلى نسبة حديد ومضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز وتجديد خلايا البشرة، ويدخل في وصفات طبيعية متعددة تجعلك تكتفي به عن منتجات توريد البشرة وشد الوجه.

كريم البنجر مع زيت جوز الهند

يمكنك عمل كريم الشمندر للوجه في المنزل بإضافة جوز الهند بطريقة سهلة وبسيطة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من عصير البنجر.

بالإضافة الى ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الفراولة.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

وأيضا ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة عمل كريم البنجر

في إناء ضعي الفازلين على نار هادئة لكي يذوب.

بعد ذلك ضعي زيت جوز الهند وزيت الفراولة سوياً.

ثم في آخر خطوة ضعي عصير البنجر.

بعد ذلك ضعي الخليط في الثلاجة ربع ساعة في الثلاجة ليجمد.

استخدامي الكريم على بشرة نظيفة يومياً كبديل للكريم المرطب.

كريم البنجر والنشا

يعد النشا من المكونات التي تدخل في مكونات منتجات التجميل ويدخل في ماسك الشمندر والنشا للوجه، والطريقة كالتالي:

المكونات:

حبة متوسطة من البنجر.

ملعقتين من الماء.

بالضافة الى ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

وملعقة كبيرة من جوز الهند.

وأيضا ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

طريقة عمل كريم البنجر والنشا

في الخلاط الكهربائي ضعي حبة البنجر مقطعة ومعها الماء.

بعد ذلك قومي بتصفية البنجر.

ثم خذي عصير البنجر وضعي معها زيت جوز الهند وزيت جنين القمح، واخطلي جيداً.

بعد ذلك في آخر خطوة ضعي النشا بالتدريج، واخطلي حتى تحصلين على قوام كريمي.

ثم ضعي الكريم في الثلاجة عشر دقائق ليتجمد.

بعد ذلك استخدامي كريم البنجر يومياً، وسوف تجدين نتائج رائعة من أول استخدام.

وفي هذا المقال قد تحدثنا عن كريم البنجر للوجه، ووضحنا أيضاً طريقة عمل كريم البنجر مع زيت جوز الهند، وأيضاً طريقة عمل كريم البنجر مع النشا بمكونات متوفرة وقليلة التكاليف ونتيجتها مبهرة.