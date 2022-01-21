نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتنظيف العميق.. طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة سيخلصك من تراكمات السنين لبشرة ناعمة بلا حبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث البعض عن طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة بدلاً من أنواع الغسول التي يتم شرائها، و يعتبر غسول الوجه شئ هام للعناية بالبشرة حيث يعمل على تنقيتها، فالبشرة عند تعرضها للجو تتسخ من الأتربة وخاصةً إذا كانت البشرة دهنية فالدهون التي تخرج منها عندما تختلط بالأتربة يظهر الوجه غير مشرق، وإليك من خلال المقال بعض طرق أنواع الغسول الطبيعية.

طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة

يمكنك عمل غسول للبشرة بمكونات طبيعية لتحصلي على بشرة صافية خالية من الإتساخات، وإليك بعض طرق الغسول.

ماسك صفار البيض والعسل للوجه

استخدامي صفار البيض في عمل غسول طبيعي يومي يتناسب مع نوع بشرتك بالطريقة التالية:

المكونات:

صفار حبة من البيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من عسل النحل.

بالإضافة الى ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

خمس قطرات من عصير الليمون الفريش.

الطريقة:

في طبق صغير قومي بوضع صفار البيض، واخفقيه جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع عسل النحل عليه، وأكملي الخفق.

ثم أضيفي زيت الزيتون إلى الخليط، وامزجيهم جيداً.

يعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون، واخفقي الخليط جيداً.

ثم اشطفي وجهك بماء دافئ، ثم افردي الغسول على وجهك.

بعدها اتركي الغسول على وجهك لمدة نصف ساعة.

ثم استخدمي فرشاة تنظيف الوجه في فرك وجهك.

بعد ذلك اغسلي الغسول من على وجهك بالماء الفاتر.

كرري الاستخدام يومياً.

ماسك الخميرة الفورية لتسمين الوجه

تعتبر الخميرة من أكثر المواد التي تفيد البشرة ويمكن استخدامها كنوع من أنواع غسول الوجه، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ست ملاعق صغيرة من الحليب الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

الطريقة:

قومي بخلط الخميرة مع الحليب الدافئ في كوب صغير.

بعد ذلك أضيفي إليه عسل النحل، وقلبي الخليط جيداً حتى يصبح مثل الصابون في ملمسه.

ثم خذي جزء من الغسول وضعيه على وجهك، ودلكي وجهك به جيداً.

بعد ذلك اتركي على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم قومي بإزالته باستخدام الماء الدافئ.

كرري استخدام الغسول يومياً.

في الختام قد تحدثنا عن طريقة عمل غسول طبيعي للبشر، فالبشرة دائماً ما تحتاج إلى العناية باستمرار، فعرضنا طريقة غسول صفار البيض ومكوناته البسيطة وطريقة تحضيره، كما عرضنا نوع آخر وهو غسول الخميرة ليجعل وجهك نقياً دائماً.