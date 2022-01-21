طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft أخر إصدار للأندرويد بشكل آمن

منذ أن كشفت شركة مايكروسوفت عن الإصدار الجديد من لعبة ماين كرافت وعمليات البحث عن كيفية تحميل اللعبة على الكمبيوتر والهواتف الذكية في تصاعد وتزايد مستمر نظراً للشعبية الكبيرة والشهرة الواسعة التي نجحت اللعبة في حصدها على مدار السنوات الماضية منذ اليوم الأول من إصدارها سنة 2009 فهي واحدة من أروع وأمتع ألعاب الفيديو التي يمكن أن تمارسها يوماً ما حيث ستستمتع بالأجواء الرائعة التي تضفيها اللعبة على مناخ اللعب والحماسة الكبيرة التي تغمرك أثناء تنفيذ المهام المختلفة مثل البناء والطيران ومحاربة الوحوش وغيرها من الأمور الأخرى المشوقة، وفي هذا الصدد نستعرض معكم من خلال السطور التالية طريقة تحميل لعبة ماين كرافت آخر إصدار للأندرويد.

تحميل الإصدار الأخير من لعبة ماين كرافت على الأندرويد

أجواء تشويقية وإثارة غامرة تأخذك إليها لعبة ماين كرافت التي تعدك بخوض تجربة رائعة ومغامرة متميزة للغاية في عالم ثلاثي الأبعاد وبين الوحوش التي تترصدك للفتك بك، فإذا كنت من هواة الأكشن فلعبة ماين كرافت ستجعلك تخوض مهام شيقة ومنافسة قوية مع العديد من اللاعبين حول العالم، وتتميز اللعبة بالجرافيك عالي الجودة والمحيط المفتوح والمهام المتعددة ومنها جمع الموارد مثل الحجارة والطين والمياه والأخشاب لبناء القلاع والحصون والاستكشاف وغيرها من المهام الرائعة التي ستتعرف عليك بنفسك عند تحميل اللعبة على هاتفك الذكي وذلك من خلال الخطوات التالية.

قم بفتح متجر جوجل Play Google.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث ثم اضغط على زر Search.

انقر على الأيقونة الخاصة باللعبة والتي ستظهر في قائمة نتائج البحث.

ثم اضغط على زر تثبيت ولكن عليك أولاً دفع قيمة اللعبة والتي تبلغ 120 دولار.

بعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

كما يمكنكم ممارسة لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر بسهولة كبيرة وذلك بعد تحميلها من الموقع الرسمي من خلال الخطوات التالية.