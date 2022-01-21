نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعدادات المطورة في لعبة ببجي نيوستيت 2022 وأهم مميزات النسخة الجديدة من Pubg NewState في المقال التالي
الإعدادات المطورة في لعبة ببجي نيوستيت 2022 نستعرضها معكم من خلال هذا المقال حيث أن لعبة ببجي نيوستيت أحد أهم ألعاب الحروب في مجال الألعاب الإلكترونية على الإطلاق حيث تم العمل على تطويرها بالكثير من المزايا التي لا توجد في لعبة ببجي الأصلية، تحتوي اللعبة على العديد من الوضعيات الرائعة والمميزة بجانب الإعدادات التي تم تطويرها بأفضل شكل ممكن، فإننا يمكننا القول أنك في تلك اللعبة تستطيع الحصول على متعة لن تحصل عليها في لعبة ببجي الأصلية لذا دعونا نتعرف عليها بالتفصيل.
الإعدادات المطورة في لعبة ببجي نيوستيت 2022
أول ما يمكنك ملاحظته داخل تلك اللعبة هي الإعدادات المطورة في اللعبة التي تساعد على نقلك من الحاضر إلى المستقبل، يمكننا القول أنه قد يتم نقلك لعام 2051 حيث يكون العالم في نهاية انهياره، في تلك اللحظة تجد اللاعبين في هيئة مجموعات يقوم بالدخول في حروب سويًا للبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة والحصول على كل ما يحتاجون إليه من موارد.
أهم ميزة في اللعبة حتى الآن هي أنه يمكنك استعمال كافة المعدات بمختلف أنواعها وخاصة التكنولوجيا الحديثة التي توفر عليك الكثير منها الطائرات التي يتم قيادتها من خلال جهاز تحكم، وتقوم بالنزول على جزيرة من خلال تلك اللعبة لتجد نفسك بين مائة لاعب أخر ويجب عليك الدخول في معارك ومنافسة قوية معهم حتى يتم تحديد من يمكنه البقاء على قيد الحياة والاستمرار في اللعبة.
مميزات لعبة ببجي نيوستيت
توفر لنا اللعبة عدد كبير من المزايا لا يمكننا الحصول عليه من ألعاب الفيديو الأخرى تتمثل في النقاط التالية:
- تتوفر اللعبة على كافة الأجهزة المحمولة سواء بنظام الايفون أو الاندرويد ويمكننا القول إن الفارق بينها وبين اللعبة الأصلية فرق شاسع وملحوظ.
- المنطقة الزرقاء تم عمل بعض التطويرات بها حيث أنها في تلك اللعبة تبدأ في التقلص بشكل أسرع من قبل حتى يتمكن اللاعب من الركض بكل ما يمتلك من قوة.
- توفير عدد كبير من الوسائل الحديثة مثل الدراجات النارية والدروع الباليستية وتكون لك القدرة على استعمال كافة التقنيات التكنولوجية.
- كائنات تستطيع التفاعل مع رسومات داخل اللعبة تشبه العالم الواقعي بجودة لا مثيل لها على الإطلاق.
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