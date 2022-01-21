الإعدادات المطورة في لعبة ببجي نيوستيت 2022 وأهم مميزات النسخة الجديدة من Pubg NewState

الإعدادات المطورة في لعبة ببجي نيوستيت 2022 نستعرضها معكم من خلال هذا المقال حيث أن لعبة ببجي نيوستيت أحد أهم ألعاب الحروب في مجال الألعاب الإلكترونية على الإطلاق حيث تم العمل على تطويرها بالكثير من المزايا التي لا توجد في لعبة ببجي الأصلية، تحتوي اللعبة على العديد من الوضعيات الرائعة والمميزة بجانب الإعدادات التي تم تطويرها بأفضل شكل ممكن، فإننا يمكننا القول أنك في تلك اللعبة تستطيع الحصول على متعة لن تحصل عليها في لعبة ببجي الأصلية لذا دعونا نتعرف عليها بالتفصيل.

الإعدادات المطورة في لعبة ببجي نيوستيت 2022

أول ما يمكنك ملاحظته داخل تلك اللعبة هي الإعدادات المطورة في اللعبة التي تساعد على نقلك من الحاضر إلى المستقبل، يمكننا القول أنه قد يتم نقلك لعام 2051 حيث يكون العالم في نهاية انهياره، في تلك اللحظة تجد اللاعبين في هيئة مجموعات يقوم بالدخول في حروب سويًا للبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة والحصول على كل ما يحتاجون إليه من موارد.

أهم ميزة في اللعبة حتى الآن هي أنه يمكنك استعمال كافة المعدات بمختلف أنواعها وخاصة التكنولوجيا الحديثة التي توفر عليك الكثير منها الطائرات التي يتم قيادتها من خلال جهاز تحكم، وتقوم بالنزول على جزيرة من خلال تلك اللعبة لتجد نفسك بين مائة لاعب أخر ويجب عليك الدخول في معارك ومنافسة قوية معهم حتى يتم تحديد من يمكنه البقاء على قيد الحياة والاستمرار في اللعبة.

مميزات لعبة ببجي نيوستيت

توفر لنا اللعبة عدد كبير من المزايا لا يمكننا الحصول عليه من ألعاب الفيديو الأخرى تتمثل في النقاط التالية: