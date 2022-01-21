خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت من متصفح جوجل 2022 minecraft game ومميزات اللعبة مع أخر تحديث

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت من متصفح جوجل من ضمن المواضيع التي يكثر عنها البحث من قبل محبين لعبة ماين كرافت، وذلك لأن الشركة المصنعة لتلك اللعبة قد قاموا بإطلاق إصدار جديد، وبما أن هذه اللعبة من ضمن الألعاب التي تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم وتحتوي على أكثر من 126 مليون لاعب نشط، أصبح البحث عنها عبر محركات بحث جوجل في ارتفاع مستمر، وفي هذا الصدد سوف نذكر في السطور التالية خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت من متصفح جوجل.

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت من متصفح جوجل

خطوات تثبيت لعبة ماين كرافت من متصفح جوجل سهلة وبسيطة، ومدة التثبيت لا تستغرق الكثير من الوقت، ولهذا سوف نذكر تلك الخطوات بالتفصيل في النقاط التالية:-

أولًا: قم بفتح المتصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثانيًا: سوف تجد ثلاثة خيارات في هذا الإصدار المجاني من ماين كرافت، هما Windows وAndroid وPlayStation، قم بالضغط على خانة Windows.

ثالثًا: سوف يقوم موقع الويب بنقلك إلى متجر الألعاب، حينئذً قم بالضغط على الإصدار المجاني ضمن خيار الشراء.

رابعًا: قم بتسجيل الدخول بواسطة استخدام حساب Microsoft الخاص بك من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو Skype.

فور الانتهاء سوف يتم تنزيل مشغل تثبيت تطبيق ماين كرافت.

نبذة مختصرة عن لعبة ماين كرافت

لعبة ماين كرافت تعتبر من ضمن الألعاب التي حظيت بشعبية كبيرة على مستوى العالم في مدة قصيرة من إصدارها فقد وصل عدد اللاعبين النشطين فيها ما يزيد عن 126 مليون لاعب، حيث أن تلك اللعبة التي تم تطويرها من قبل استوديو التطوير السويدي Mojang تساعد اللاعب على إظهار إبداعه عن طريق بناء واستكشاف عالم آخر جديد افتراضي بواسطة استعمال مجموعة من الكتل المختلفة.

تحتوي لعبة ماين كرافت على إصداران من Minecraft: Minecraft Java Edition و Minecraft: إصدار Windows 10، ويعتبر Minecraft Java Edition هو أكثر الأنواع انتشارًا في كل أنحاء العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يتيح أنظمة قتالية جديدة إلى جانب الكثير من المميزات الأخرى التي لا توجد في إصدار Bedrock.