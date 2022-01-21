مميزات واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار Whatsapp gold 2022

واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار، واحدًا من ضمن مواقع التواصل الاجتماعي هو الواتساب، ومؤخرًا ظهر ما يُسمى الواتساب الذهبي، والذي أتى حاملًا معه الكثير من المزايا التي جعل المشتركين يحملوه أكثر من الواتساب العادي، ويبجث الكثيرون الوقت الحالي عن واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار، وذلك لما يحمله من مزايا عديدة جعلت الجماهير يستغنوا استغناء تام عن الواتساب العادي، واللجوء إلى الواتساب الذهبي وتثبيته، الأمر الذي زاد من عمليات تثبيت الذهبي والبعد عن العادي، لذا دعونا نشرح لكم بالتفصيل

واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار

يرغب الجميع في التعرف على مزايا واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار وتحميل الإصدار الجديد، والجدير بالذكر أن هذا التطبيق يحمل العديد من المزايا والذي يتميز بها عن الواتساب العادي، والتي أهمها إمكانية إخفاء أنك متصل في وقت نشاطك على الواتساب، كما أنه يمنح المستخدم إمكانية عدم وضع علامتين القراءة لمن يقوم بإرسال رسالة له، بل عدد كبير من المزايا التي استطاعت أن تجذب الكثير من الأشخاص الذين استغنوا عن العادي وتحميل هذا التطبيق والتمتع بمزاياه، ولكن هناك أمر وحيد يُزعج الجماهير أن التطبيق غير موجود على متجر البلاي أو الأب ستور، لهذا فأنت بحاجة إلى تحميله من جوجل أو ميديا فير، ثم عليك تثبيته بنفسك على جهازك.

مزايا واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار

يأتي واتساب الذهبي 2022 اخر اصدار بعدد كبير من المزايا التي جذبت انتباه الجماهير إليه، والتي من بينها ما يلي: