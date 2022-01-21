نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التكنولوجيا تعرف سريعا على احدث واهم مميزات تطبيق سناب شات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم نتحدث عن أهم التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعى والتى ازدادت شهرته بين مستخدمى التواصل الاجتماعى وهو تطبيق سناب شات ، تطبيق سناب شات استخدمة اكثر من 300 مليون مستخدم ، ويتيح تطبيق سناب شات امكانية نشر الصور والعديد من الفيديوهات القصيرة ويمكنه المشاركة مع جميع الاصدقاء وايضا المتابعين من خلال تطبيق سناب شات ، بالتالى يوجد بتطبيق سناب شات الكثير من التطورات الحديثة التي يحرص قائمة تطبيق سناب شات على استمرارها بين جميع المتابعين ومستخدمين تطبيق سناب شات ، فيعد تطبيق سناب شات من أهم وأفضل التطبيقات التى توجد فى عصرنا ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الكرام المميزات التى يتمتع بها تطبيق سناب شات .

تعرف على الميزة الخاصة بردود الفعل السريعة الخاصة بالرموز التعبيرية

يمكن لجميع الاصدقاء عبر استخدام هذه الميزة الرد على جميع رسائل الاصدقاء بصورة سريعة وذلك عن طريق إرسال الرموز التعبيرية في حالة التنقل ، فيوجد داخل تطبيق سناب شات 7 رموز تعبيرية تمكن جميع المستخدمين من الرد السريع ويمكنك استخدام هذه الميزة عن طريق :

اولا : عليك الضغط على الرسالة التى من خلالها يمكنك الرد عليها فى حالة التنقل .

ثانيا : يتم اظهار مجموعة خاصة بالرموز التعبيرية .

ثالثا : يمكنك النقر على الرمز الذي ترغب فيه .

من مميزات سناب شات ميزة ملصقات الاستطلاع

يمكنك من خلال تطبيق سناب شات أن تنشئ استطلاع رأى عن طريق مشاركة اصدقائك بالراى الخاص بهم ، فعند المشاركة مع الاصدقاء يمكنك أن تستخدم الرموز التعبيرية لكى تستطيع الرد على الاستطلاعات وايضا يمكنك أن تستخدم الميزة الخاصة بملصقات الاستطلاع .

الميزة الخاصة بمعاينة الاشخاص انضمامه الى المكالمات الصوتية الجماعية

هذه الميزة من خلالها يمكن لجميع الاصدقاء فى تطبيق سناب شات معاينة الاشخاص قبل ما يتم انضمامه الى المكالمات الصوتية ، فيمكن أن تقوم بتحديد الأفراد التى تريدها فى الانضمام وايضا لة مطلق الحرية فى رفض الاشخاص التى لا تريد انضمامه فى المكالمة .

اخيرا قمنا بعرض اهم المميزات الخاصة بتطبيق سناب شات ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم .