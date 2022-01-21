نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث طرق شحن شدات ببجي الموسم الجديد PUBG Mobile UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث طرق شحن شدات ببجي من خلال مواقع شحن شدات ببجي الرسمية يبحث عنها الكثير من المعجبين باللعبة في مصر، وجميع الدول العربية الأخرى، بدون التعرض لموقع وهمي وغير حقيقي، تستطيع الحصول على الشدات لكي تتقدم في اللعبة إلى مراحل أعلى، والتغلب على الأعداء من خلال الشدات والأسلحة التي تحصل عليها بأكثر من طريقة في عدة خطوات سهلة وبسيطة، ويمكن أن تستفيد من الدخول على المواقع الرسمية للحصول على ما تريد، لأن الكثير من الشباب لا يستطيعون ذلك من خلال سداد رسوم UC ، لذلك في هذا التقرير سوف نوضح لكم الطريقة المضمونة التي تحقق لك عملية شحن شدات ببجي حيث لا تسدد رسوم كبيرة.

أحدث طرق شحن شدات ببجي

نقدم لكم أحدث طرق شحن شدات ببجي PUBG MOBILE بدون خسارة الكثير من المال يمكنك تحقيقها من خلال الموقع المعروف بعنوان الويب الشهير oonoo، والذي يعتبر واحد من أشهر ثلاثة صفحات رسمية على الإنترنت، وفرت ميزة الشحن المجاني لللاعبين.

من خلال هذا الموقع تستطيع الاستفادة من الحصول على Free Fire، ولأنه من المواقع القليلة الجيدة المعتمدة، فهي متوفرة بشكل مجاني، ويكون ذلك من خلال تحقيق أعلى كمية من الممكن تجميعها من النقاط.

بعد تجميع عدد كبير من النقاط يتم تغييرها إلى UC، وهذا يعني أنه كلما استطاع اللاعب أن يحصل على نقاط، هذا يجعله مؤهلًا للفوز بعدد كبير من UC بدون مقابل، وسوف يحصل عليها مجانًا، أما الطريقة التي يمكن استخدامها لكي تحصل على هذه النقاط، تكون من خلال خمس طرق مختلفة، يمكن لكافة اللاعبين اختيار الطريقة الأبسط لتساعدهم على الشحن سريعًا، من بينها تحميل التطبيقات والبرامج، وسوف تظهر إلى اللاعب، عدد النقاط التي فاز بها عند تحميلها.

موقع شحن شدات ببجي موبايل الرسمي

الموقع المدفوع في لعبة ببجي للهواتف الذكية هو موقع midasbuy، وتكتمل إجراءات الشحن والتسليم على النحو المبين أدناه:

فتح رابط الشحن من خلال الدخول على هذا الرابط. ثم حدد وطبك من خلال اختيار علم البلاد التي تقيم فيها. سجل رقم بطاقة الهوية. بعد ذلك قم بتحديد مفتاح الدمج UC الذي تريده. انتقي الطريقة التي تريد بها السداد وشحن الطلب.

PUBG Mobile UC

كما توجد مواقع شحن شدات ببجي، يوجد كذلك تطبيقات مجانية لشحن شدات ببجي، وهو متوفرة حديثًا على بلاي ستور متجر Google Play، وبعد تحميل التطبيق، تستطيع تنفيذ الخطوات لكي تستفيد من قوة عدد 660 شدة مجانًا، وهذا يجعل اللعبة أسهل على الهاتف.

يجب أولًا أن تتحقق من أن هاتفك المحمول يوجد به بعض المزايا وأهمها أن يكون نسخة أندرويد من الإصدار الخامس أو أعلى، وأن تكون المساحة الشاغرة في الذاكرة لا تقل عن 650 ميجابايت، وتكون الرامات 2 جيجابايت أو أكثر.

أما إذا كنت من مستخدمي لعبة PUBG على أجهزة المحمول التي تعمل بنظام تشغيل أبل، أي أن موبايلك من نوع أيفون فتحقق من أن الإصدار لا يقل عن 9، وأن المساحة المتوفرة لا تقل 1.55