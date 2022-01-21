نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار لعبة Grand Theft Auto الجديدة تثبيت GTA San Andreas للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار لعبة Grand Theft Auto النسخة الجديدة وخطوات ومواصفات تثبيت اللعبة الأكثر بحثاً عن طريقة تثبيتها . في الأيام الأخيرة حيث أن تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . تم إتاحتها عن طريق موقع شركة ROCKSTAR لكافة الأنواع المختلفة من الجوالات . كما أن Grand Theft Auto: San Andreas تعود مرة أخري للحياة بعد أن قامت الشركة المنتجة بتطويرها بشكل كامل . حيث أن GTA San Andreas للاندرويد تأتي بشكل مختلف كلياً في محتوياتها الداخلية والتي تحتوي علي . خمسة لاعبين يقودهم قائد واحد فقط في تنفيذ كافة العمليات الإجرامية . كذلك بجانب أحتواء لعبة GTA IV: San Andreas علي مساحة أرضية تدور عليها العمليات الإجرامية بمساحة . 35 كيلو متر مربع وهي مساحة تم تشكيلها من الداخل لولاية سان أندرياس الأمريكية

إصدار لعبة Grand Theft Auto للاندرويد سان أندرياس

منذ أن تم إصدار لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس وإطلاقها علي المتاجر الرسمية المعتمدة . تخطي حاجز تثبيت gta san andreas apk+data عدد 3 مليون لاعب علي مستوي العالم . ذلك العدد في أزدياد مستمر وذلك لأن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . تصميمها الداخلي يحتوي علي قاعدة طائرات هليكوبتر والموجودة في ولاية نيفادا الأمريكية . بنفس محتوياتها من الطائرات وطرق انطلاق الطائرات كذلك بجانب لعبة جراند ثفت أوتو 5 . كمية الأسلحة التي تم إضافتها لنسخة لعبة gta 5 للاندرويد بشكل لم يكن موجود في أي نسخة من قراند 5 . كما أن النسخة الخاصة بالهواتف تتميز عن نسخة grand theft auto:san andreas pc وذلك . يرجع سببه بأن جرافيك grand theft auto v5 سان أندرياس علي الهواتف بشكل أفضل وضوحاً من أجهزة pc .

إصدار لعبة Grand Theft Auto وكيف يتم تثبيتها عبر موقع ميديا فاير

بجانب إصدار لعبة Grand Theft Auto علي موقع الشركة تم إتاحتها علي المتجر الرسمي المتوافق مع أنواع . الجوالات المختلفة كذلك يمكن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عبر موقع ميديا فاير . وذلك من خلال الخطوات التي سنذكرها كالتالي :-

يحتوي موقع ميديا فاير علي الكثير من الألعاب الإلكترونية بجانب لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس . لكن ما يهمنا عبر موقع ميديا فاير هو تثبيت gta san andreas apk+data وذلك عبر القائمة الخاصة بها علي الموقع . يتم تسجيل الدخول علي ميديا فاير بحسابك الشخصي ومن ثم تسجيل أسم لعبة gta 5 للاندرويد سان أندرياس . كما بمجرد ظهور اسم لعبة GTA San Andreas يتم دفع قيمتها بالسعر المعلن جانبها . يتم دفع قيمة لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد ببطاقات الائتمان وبوسائل أخري متاحة علي الموقع . كذلك بعد أن يتم الدفع يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد علي الهاتف . يسمح بعد تثبيت GTA San Andreas للاندرويد بربط اللعبة بحساب فيس بوك للتمتع باللعب مع الأصدقاء علي فيس بوك

هل هناك متطلبات يتم توفيرها لتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

لعبة gta san andreas apk+data يتم توفير متطلبات خاصة بالجوال لكي ما يتم تشغيل اللعبة . دون مواجهة أي مشاكل متعلقة بتوقفها أثناء اللعب أو عدم أكتمال بعض الملفات الخاصة بها . وذلك لعدم وجود أي طلب من متطلبات تثبيت اللعبة ولكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V يجب توفير الآتي :-

تثبيت GTA IV: San Andreas علي جوالك بذاكرة عشوائية فارغة بقدر 3GB .

علي جوالك بذاكرة عشوائية فارغة بقدر 3GB . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو 5 تحتاج لمساحة داخلية علي جوالك فارغة بقدر 3GB .

كذلك بجانب توفير جهاز هاتف يحتوي علي تقنية سناب دراجون لتثبيت grand theft auto v5 بشكل ناجح .

بشكل ناجح . من الضروري لتشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أن يكون جوالك بنظام تشغيل لا يقل عن نظام 11

أن يكون جوالك بنظام تشغيل لا يقل عن نظام 11 كافة هواتف أيفون يتم تثبيت لعبة GTA V للاندرويد يكون الهاتف ذو نظام تشغيل IOS15 أو IOS14 ولا يقل عن ذلك .

كما أن لعبة gta san andreas apk+data تتطلب مساحة داخلية في أيفون لا تقل عن 4GB .

تعدد أسعار لعبة gta 5 للاندرويد لنسخة سان أندرياس

تختلف تسعيرة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وفقاً للموقع الذي سيتم تثبيت اللعبة من عليه . حيث أن سعر لعبة GTA V علي موقع ميديا فاير غير السعر الخاص بها علي المتجر الرسمي . كما أن سعر جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس علي موقع الشركة يختلف عن المتجر . ونتعرف علي سعر قراند 5 سان أندرياس كما يلي :-

تحدد سعر Grand Theft Auto: San Andreas علي متجر جوجل بلاي بسعر 22.50 ريال سعودي . كما حددت شركة ROCKSTAR سعر GTA San Andreas علي موقعها بقيمة 160 ريال سعودي . بجانب أن سعر لعبة GTA Liberty City Stories علي متجري جوجل بلاي و أبل ستور بسعر 33.50 . تلك الأسعار المعلنة منذ أن تم إصدار لعبة Grand Theft Auto ونسختها الجديدة سان أندرياس . كذلك بجانب أسعار لعبة GTA: Chinatown Wars ولعبة Grand Theft Auto: Vice city قيمتهم معلنة علي المتجر

كيف يتم تثبيت GTA San Andreas علي كافة أجهزة الكمبيوتر

أذا كانت رغبتك في تثبيت لعبة GTA V علي جهاز الكمبيوتر تتم عبر توفير مواصفات معينة نتعرف عليها كالآتي :-

إصدار لعبة Grand Theft Auto لأجهزة الكمبيوتر وتثبيتها بتوفير بمساحة HARD DISC فارغة 5GB .

لأجهزة الكمبيوتر وتثبيتها بتوفير بمساحة HARD DISC فارغة 5GB . كما يجب أن يكون الكمبيوتر به تقنية خاصة بتشغيل الألعاب الإلكترونية وهي تقنية Direct X لا يقل عن إصدار 9 .

كذلك بجانب أن تكون نسخة ويندوز علي الكمبيوتر لا تقل عن نسخة 10 لتشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بشكل ناجح .

بشكل ناجح . يجب أن يكون video card لا يقل عن مساحة 128gb لضرورة تشغيل GTA IV: San Andreas بوضوح أعلي .

بوضوح أعلي . فيما يخص مساحة rams فارغة بقدر لا يق عن 256mb لتحمل تقنية ألجرافيك العالي في grand theft auto v5 .

. أما المعالج الخاص بجهاز الكمبيوتر يكون ذو تقنية 1GHZ Pentium .

تلك كانت المواصفات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الكمبيوتر .

إصدار لعبة Grand Theft Auto النسخة الجديدة وهي جراند ثفت أوتو سان أندرياس . والتي يتم تثبيت اللعب عبر موقع ميديا فاير الشهير تعرفنا علي الخطوات الخاصة بتثبيت اللعبة . علي كافة أنوا الجوارات المختلفة .