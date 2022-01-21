كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا جراند ثفت اوتو 5 أخر إصدار 2022

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5، هي واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية المتألقة التي لا تجد لها مثيل، ولذلك فإنها حققت ومازالت تحقق النجاح حتي الآن ويبحث الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة تحميل اللعبة لكي يعيشون أجواء المغامرة التي توفرها اللعبة لهم، ولذلك سوف نعرض طريقة التنزيل خلال السطور التالية وذلك بخطوات سهلة وبسيطة للتمكن من استقبال اللعبة على جهازك وبدون طلب المساعدة من أحد.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5

فيما يلي سوف نقدم لكم الخطوات الصحيحة التي يمكنك من خلالها تنزيل أفضل ألعاب القوة والعنف على جهازك لتستمتع باللعب في أوقات الفراغ:

قم بفتح جوجل بلاي، ثم اكتب اسم اللعبة في مربع البحث واضغط على رمز البحث.

سوف يظهر رمز الصفحة الأصلية، قم بالضغط علي الرمز وبعد فتح الصفحة قم بالضغط على تثبيت.

انتظر حتي يتم الانتهاء من عملية التحميل.

قم بإنشاء حساب جديد للعبة أو يمكنك ربطها بحسابك الخاص للفيس بوك.

بعد الانتهاء تستطيع اللعب ودخول المغامرات والاستمتاع بكل ما تحتويه اللعبة من مميزات.

وإذا كنت تريد استقبال اللعبة على جهاز الكمبيوتر فيمكن الدخول على موقع شركة جاتا الأصلية والبحث باسم اللعبة والضغط على كلمة تثبيت مع الانتظار لعدة دقائق وسوف تتواجد على الكمبيوتر الخاص بك.

اكواد لعبة جراند ثفت أوتو 5

اللعبة توفر بعض الاكواد التي يمكن استخدامها لتحقيق الفوز في اللعبة في مدة قصيرة وبداية مستوى جديد، وتقدم هذه الاكواد كمساعدة للاعب، وفيما يلي نقدم لكم هذه الاكواد لتستطع استخدامها في اللعبة والفوز فيها بكل سهولة.

الكود الخاص بالحصول على الأسلحة النارية هو(THUGSTOOLD).

الكود الخاص بأسلحة الرشاشات هو(NUTTERTOOLD).

بينما الكود الذي يساعدك في تفجير السيارات القديمة هو (BIGBANG).

بالنسبة لكود تنزيل الدبابة فهو (PANXER).

إذا كنت ترغب في الطيران بالسيارة فإنك تحتاج إلى معرفة هذا الكود (COMEFLYWITHME).

أما كود دم كامل فهو (ASPIRINR).

يمكنك الآن تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بعد أن قدمنا الخطوات الصحيحة للحصول عليها، كما قدمنا بعض الاكواد المتاحة باللعبة والتي تساعدك على تحقيق الفوز.