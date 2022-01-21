شركة فيس بوك تُطلق ميزة أمان جديدة عبر الإنترنت

أعلنت منذ قليل شركة فيس بوك التابعة لشركة ميتا أنه سوف تطلق ميزة جديدة رائعة وهى Pledge Planets على Messenger Kids، حيث أنها تُساعد الأطفال على كيفية استخدام الانترنت بأمان كبير وعدد من الممارسات والقرارات الصحية عبر الإنترنت، حيث أكدت الشركة المالكة للتطبيق انها قد طورت أنشطة Messenger Kids Pledge و Pledge Planets، وذلك بالشراكة الوثيقة مع خبراء الأمان عبر النت وتنمية الطفل، ووسائل الإعلام الخاصة بالأطفال، حيث تسعى الشركة إلى تطوير العديد من الميزات الجديدة التي تخدم المستخدمين.

ميزة أمان جديدة من فيس بوك عبر الإنترنت

من جانبه أشار مدير إدارة المنتجات ” إريك مايكل ويتسمان” من خلال بيان هام أكد من خلاله إطلاق برنامج Pledge Planets على Messenger Kids، وأنه يُساعد على النشاط التفاعلي داخل التطبيق جميع الأطفال على تعلم وممارسة قرارات صحية عبر النت، والبقاء آمنين مع بناء للمرونة، حيث يمكن للأطفال استكشاف كواكب مختلفة، وذلك بناء على مبادئ تعهد ماسنجر كيدز: ” كن محترماً، كن لطيفاً، وآمناً، واستمتع بوقتك”، كما أنه يُساعد الأطفال على التنقل في المواقف الاجتماعية المختلفة، واتخاذ أفضل القرارات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية.

من خلال الألعاب وإكمالها سوف يرى الأطفال العديد من أفعالهم المحترمة والممتعة والآمنة والتي لها تأثير كبير على من حولهم عبر فيس بوك، وأن الحقلة الأولى من ” كن لطيفاً” سوف يتم طرحها في جميع الدول التي يتوفر بها Messenger Kids، مع حلقات جديدة سوف ترتكز خلال الفترة القادمة على التعهدات الأخرى التي أشرنا لها، وفي هذه الحلقة سوف يتعرف اللاعبون على صاحب محل لبيع شطائر.

وأوضح “ويتسمان” أنه قد تم تطوير أنشطة Messenger Kids Pledge و Pledge Planets من خلال شراكة رائعة ووثيقة مع مستشاري Meta للشباب، مؤكداً أن تلك المجموعة من الخبراء في مجالات الأمان على الانترنت ووسائل إعلام الطفل وتنمية الطفل، حيث أنها تسعى إلى تطوير منتجات وسياسات وميزات جديدة للشباب من خلال مشاركة أبحاثهم وخبراتهم وإرشاداتهم خلال الفترة القادمة، حيث تسعى الشركة إلى تطوير العديد من الميزات الجديدة وخاصة ميزات الأمان لجميع مستخدمي التطبيق خلال الفترة القدمة.