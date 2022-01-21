طريقة تنزيل الإصدار الخامس من لعبة جراند ثفت أوتو 5 من الموقع الرسمي بالخطوات وأهم مميزات اللعبة

تعد لعبة جراند ثفت أوتو 5 من أفضل ألعاب المغامرات التي يمكن لعبها على اللاب توب والموبايلات وأجهزة الكمبيوتر وتقدم لعبة جراند ثفت الكثير من المغامرات الشيقة منها مطاردات السيارات العالية السرعة وسرقة البنوك والمعارك المجهزة بالصواريخ والطائرات والأسلحة ويبحث الكثير من لاعبيها عن طرق تحميل لعبة جراند ثفت بطريقة رسمية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5.

طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 5

نقوم بفتح متجر جوجل بلاي.

نكتب اسم اللعبة في خانة البحث في مربع البحث ونضغط على زر البحث.

تظهر الصفحة الخاصة بالألعاب نختار اللعبة ونضغط على تثبيت.

بعد الانتهاء من التنزيل نقوم بربط اللعبة بالحساب الخاص بالفيسبوك للاستمتاع باللعبة.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر

نتأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت.

نقوم بفتح متصفح كروم على جهاز الكمبيوتر.

نكتب اسم اللعبة في مربع البحث الخاص بالمتجر.

تظهر الصفحة الخاصة باللعبة نختار تحميل اللعبة.

نضغط على تثبيت ويجب وجود مساحة كافية على الجهاز.

بعد تحميها نقوم بربطها بالحساب الشخصي على الفيسبوك.

يقوم اللاعب بالاستمتاع باللعبة بعدها.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للأيفون

ندخل على متجر آب ستور.

نقوم بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث ونضغط على زر البحث.

تظهر صورة اللعبة نقوم بالضغط على تحميل اللعبة.

ننتظر قليلا حتى يتم الانتهاء من تحميلها.

نقوم بربط اللعبة بحساب الفيس بوك للاستمتاع باللعب بها مع أصدقاء الفيس بوك.

المطلوب لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للأندرويد

مساحة الجوال لا بد من وجود مساحة فارغة لا تقل عن 2GB.

يجب أن يكون نظام التشغيل داخل الهاتف لا يقل عن نظام 11 لتشغيل اللعبة.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو 5