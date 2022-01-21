نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الميزة الجديدة الخاصة بتطبيق الواتساب والتى تعمل دون الانترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم نتحدث عن تطبيق انتشر بين العديد من التطبيقات وهو تطبيق الواتساب ، تطبيق الواتساب يمتاز بالعديد من المميزات الرائعة بين المستخدمين ، تطبيق الواتساب انتشر بين كافة المستخدمين لانة يمتاز بالسهولة والمرونة ، فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام عبر موقعنا موقع ثقفنى المميزات التى يطلقها تطبيق الواتساب.

تعرف على أهم مميزات تطبيق الواتساب

من أهم مميزات تطبيق الواتساب والتى انتشرت بين الملايين من مستخدمي تطبيق الواتساب ، انة يمكن للمستخدم القيام بربط حسابة الخاص بة الى جهاز الكمبيوتر ، فمن خلال هذه الميزة يستطيع المستخدم ارسال او استقبال الرسائل دون ما يتم الاتصال الهاتف بالانترنت.

كيف يستطيع المستخدم تفعيل الخدمة الجديدة من تطبيق الواتساب

يمكن للمستخدم القيام بتفعيل الخدمة الجديدة الخاصة بتطبيق الواتساب عن طريق النقر على الاجهزة المرتبطة من القائمة الخاصة بالاعدادات ، سوف يتم ظهور صفحة جديدة تسمى استخدام واتساب ، فهذه الخدمة توفر لك إمكانية البقاء فى استخدام الحساب الخاص بك ويمكنه الاتصال باربعة اجهزة في وقت واحد ، وتعد هذه الميزة من أهم مميزات تطبيق الواتساب والتى يتنافس فيها تطبيق التيلجرام ، واوضحت صفحة الدعم الخاصة بالميزة الجديدة أن الاجهزة المرتبطة تتمكن من تلقى الرسائل وايضا ارسالها لمدة 14 يوما بعد ما يتم انقطاع اتصال الهاتف الاساسى ، ولا يلزمك بأن يكون هاتفك متصل بشبكات الانترنت ، وعلى مستخدمى تطبيق الواتساب تسجيل الحساب الخاص بة وربطة بالاجهزة الجديدة عبر الهاتف الخاص به.

تعرف على التفاصيل الخاصة بميزة الواتساب الجديدة

تم التوضيح من قبل صفحة الدعم الخاصة بالواتساب ، انى يمكن لمستخدمى تطبيق الواتساب استخدام اربعة اجهزة مرتبطة من خلال هاتف واحد فقط ، فإنه يمكن للملايين من المستخدمين استخدام الخدمة الخاصة بالدردشة سواء كان على الويب أو الكمبيوتر والعديد من الاجهزة الاخرى عن طريق ربطها بالهاتف الخاص بك فى حالة اتصالك بالانترنت او عدم اتصالك بالانترنت .

واخيرا قمنا بعرض اهم المميزات الخاصة بتطبيق الواتساب والتى يستخدمها الملايين من المستخدمين ونتمنى من اللة ان تنال اعجاب حضراتكم .