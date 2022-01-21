مواصفات الكاملة لهاتف galaxy s21 fe 5 g بعد إعلان سامسونج طرحه في الأسواق رسميا

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأشخاص الذي يبحثون عن مواصفات هاتف جلاكسي الجديد بعد أن قامت شركة جلاكسي بالاعلان عن طرحة في الأسواق بطريقة رسمية، كما يجب الإشارة أن الشركة الكورية كانت ترغب في عرض هذا الهاتف في جميع الأسواق العام الماضي لكن قامت الشركة بتأجيل بإطلاق الهاتف في الأسواق أكثر من مرة بسبب مشكلة بالطبع في النقص العالمي ثم قامت الشركة الكورية بإصدار العديد من التصاريح بإطلاق الهاتف في بداية عام ٢٩٢٢ وبالفعل هناك العديد من المواصفات الهاتف المميزة وسعره مناسب ايضا.

مميزات هاتف galaxy s21 fe 5 g

يحتوي هذا الهاتف على العديد من المميزات الرائعة حيث يتميز أنه خفيف للغاية في الوزن يبلغ ١٧٧ حران مع العلم ١٥٥,٧× ٧٤,٥ .

كما يتميز هذا الهاتف أيضا أنه مصنوع من البلاستيك البولي ايضا.

كما يتم استخدام نفس تصميم هاتف s21 ولكن هناك العديد من التغيرات ايضا بكل تأكيد حيث أصبح يحتوي على العديد من الوظائف التي تكون مقاومة للماء والغبار أيضا .

كما يحتوي هذا الهاتف على شريحتين من الجيل السابق ولمن لا يدعم تركيب كروت الذاكرة أيضا

يحتوي على شاشة رائعة الحمالة تحتوي على مستشعر بصمة مدمج.

كما يتضمن هذا الهاتف الشحن السريع بقوة ٢٥ وات والشحن الاسلكي بقوة ١٥ وات .

سعر الهاتف في الأسواق

الهاتف يحتوي على نسختين كل نسخة لها مبلغ معين .

النسخة الأولي تحتوي على ذاكرة داخلية ٢٥٦ كيكة بايت وتحتوي على رام ٨ كيكة بايت حيث يشكل سعر النسخة الأولي ١٢٤٠٠ جنية مصري أي ما يعادل بالدولار الامريكي ٨٦٦ .

النسخة الثانية يبلغ سعره حوالي ١١,٥٥ جنية .