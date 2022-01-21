كيفية الحصول على Grand Theft Auto 5 مجانًا على جهاز الكمبيوتر والجهاز المحمول الخاص.. ألعب الأن

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خطوات بتثبيت Grand Theft Auto 5 لنظام Android وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك في عام 2022، حيث يبحث الكثير الأشخاص في معرفة كيفية تنزيل Grand Theft Auto 5 لأنها من أفضل ألعاب المغامرات التي تشمل أحداثها مطاردة سيارة ومطاردة شرطة تنقل اللاعب من العالم الحقيقي إلى عالم اللعبة الداخلي المليء بالمغامرات، وتعتبر لعبة Grand 5 هي الأفضل في سلسلة GTA بسبب إضافة العديد من الميزات وتطور العديد من الأشياء من الإصدارات السابقة مثل إضافة أسلحة متطورة وألعاب الرماية، وإليكم نوضح لكم على موقع ثقفني كيفية تنزيل لعبة Grand Theft Auto 5 للهواتف المحمول وجهاز الكمبيوتر أحداث إصدار 2022
كيفية تنزيل Grand Theft Auto V أو GTA 5 لأجهزة Android 1
- افتح متجر Google Play على هاتف Android.
- اكتب 5 grand theft auto أو 5 GTA في شريط بحث متجر Google Play للحصول على Grand Theft Auto 5.
- عندما تظهر شاشة Grand Theft Auto 5 حدد خيار تثبيت اللعبة مع مراعاة مقدار المساحة المتاحة على جهازك.
- بمجرد تنزيل اللعبة اربطها بحسابك الشخصي على Facebook حتى تتمكن من لعبها.
كيفية الحصول على GTA مجانًا على جهاز الكمبيوتر والجهاز المحمول الخاص بك
- أولاً تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك متصل بالإنترنت.
- ثانيًا قم بتشغيل متصفح الويب المفضل لديك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ثالثًا ابحث عن Grand Theft Auto 5 (أو 5 GTA) في شريط البحث في متجر Google Play عن طريق كتابة 5 grand theft auto في مربع البحث.
- بعد ذلك ستظهر صفحة Grand Theft Auto 5 ويمكنك اختيار تنزيل GTA 5 مجانًا عبر رابط ميديافاير مباشر.
- أخيرًا حدد Installer مع مراعاة مقدار المساحة المتاحة على الجهاز.
- سادساً بمجرد تنزيل اللعبة اربطها بحسابك الشخصي على Facebook حتى تتمكن من لعبها.
خطوات تشغيل لعبة جاتا GTA V على جهاز الكمبيوتر
- بالنسبة لنظام التشغيل يجب أن يعمل جهازك على الأقل Windows 7 أو 10 وأن يكون قادرًا على 64 بت.
- كما يجب أن يكون Intel Core 2 Quad CPU Q6600 أو AMD Phenom 9850 Quad-Core أو معالج مكافئ.
- بعد ذلك أن تكون بطاقة الرسوميات من نوع NVIDIA 9800 GT 1 جيجابايت أو AMD HD 4870 1 جيجابايت DX 10 أو ما يعادلها.
- من حيث الذاكرة الحية يجب ألا تقل عن 4 جيجا بايت.
- يجب ألا تقل مساحة التخزين عن 72 جيجابايت ويجب أن تكون البطاقة متوافقة مع DirectX 10.
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