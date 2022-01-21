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عمر شويل - جدة وداعاً النايل سات القديم تنزيل النايل سات الجديد 2022 تنزيل جميع القنوات الجديدة، هناك قنوات كثيرة تم إغلاقها بشكل نهائي على النايل سات القديم و تم إضافتها على الجديد مع بداية عام 2021 وهناك قنوات تم تغيير التردد الخاص بها، والسبب في ذلك إنطلاق القمر الصناعي 201، وهذا الأمر تكرر مرة أخرى في الأيام السابقة ومن المقرر إنطلاق القمر الصناعي الجديد 301، سوف نرى خلال الأيام المقبلة غلق مجموعة من القنوات إستعداداً لإطلاق القمر الصناعي الجديد خلال شهر يونيو القادم، لذا نتناول اليوم طريقة إضافة القمر الجديد 301 وتنزيل جميع القنوات الجديدة.

وداعاً النايل سات القديم

لكي تتمكن من الحفاظ على قنواتك بدون حذف و بدون الحاجة إلى تنزيل ترددات و البحث عن القنوات، كل ما عليك لتنزيل النايل سات الجديد 2022 يتم النقر على زر MENU من خلال الريموت كنترول حيث يتم فتح قائمة جهاز الإستقبال، يتم التوجه إلى التركيب و النقر على OK لفتح خيارات عدة ضبط الهوائي، قائمة الأقمار الصناعية، قائمة الترددات و غيرها، يتم النقر على الخيار الثاني قائمة الأقمار الصناعية ثم انقر OK حيث تظهر الأقمار الصناعية التي تم إضافتها وفي أسفل الشاشة خيارات البحث، التحرير، الحذف و الإضافة.

تنزيل النايل سات الجديد 2022

يتم النقر على الزر الأحمر من خلال الريموت كنترول اضافة قمر صناعي جديد، يظهر تفاصيل القمر الصناعي الجديد يتم متابعة وضع الغرب و النقر على OK، حيث يتم إضافة النايل سات الجديد 2022 يتم وضع علامة صح أمام القمر الجديد و النقر على الزر الأخضر لتغيير إسم القمر، إذا قمنا بعملية البحث يتم تنزيل قنوات النايل سات 201 ولكن لكي تتمكن من تنزيل جميع القنوات الجديدة، يتم النقر على الزر الأزرق في الريموت كنترول تظهر قائمة يتم تغيير بحث عن الشبكة إلى فتح، نوع القناة مجانية و نوع البحث أعمى شبكة مفتوحة و النقر على OK.

تنزيل جميع القنوات الجديدة بتردد واحد فقط

يتم تنزيل جميع القنوات الجديدة على القمر الصناعي 301 والذي يتم إطلاقه في منتصف عام 2022، حيث يتم غلق الكثير من قنوات القمر نايل سات 201 و نقلها إلى نايل سات 301، عند تغيير القنوات يتم تغييرها تلقائي بدون الحاجة إلى تنزيلها مرة أخرى، ومن المتوقع تغيير قنوات بين سبورت المفتوحة و المشفرة و قنوات اون تايم سبورت بالإضافة إلى القنوات الرياضية الإماراتية و السعودية، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة أخبار، ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي و الكثير من القنوات ونقلها إلى قمر النايل سات الجديد 2022.