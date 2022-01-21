طريقه شحن شدات ببجي 2022 UC لربح 1600 شدة يوميا

طريقه شحن شدات ببجي 2022 UC ، أن شدات ببجي الأمر الذي يسعى كثير من اللاعبين في الحصول عليه وخاصة إن كان عدد الشدات كبير يصل إلى 1600 شده بطريقة سهلة، فهي تفيد كثيراً في شراء الملابس والأدوات وترقية الشخصية التي يلعب بها، بذلك يبحثون دائماً عن الطرق الشرعية التي لا تحتاج إلى الأموال لكي يتم الحصول على تلك الشدات من خلال ذلك المقال سوف نوضح الطرق الشرعية الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على شدات ببجي.

طريقه شحن شدات ببجي 2022 UC

هذه الطريقة تم تجريبها لشحن شدات ببجي من قبل اللاعيبه سابقين وكانت النتيجة كما كانوا يريدون، أولاً يجب عليك تحميل VPN والاتصال مع منطقة تركية.

من قبل اللاعيبه سابقين وكانت النتيجة كما كانوا يريدون، أولاً يجب عليك تحميل VPN والاتصال مع منطقة تركية. الخطوه التاليه هي الدخول إلى ببجي موبايل وتغير المنطقة الخاصة بك إلى منطقة تركيا ثم الإنتقال ناحية الحدث.

بعد الوصول إلى ناحية الحدث تجد عدة خيارات قم باختيار منها Daily Battle وهذا الخيار الذي يعطيك الدجاج في الصندوق الخاص بك حتى تستطيع السفر مسافة كبيرة تصل إلى 1500 متر.

يتوفر أيضاً الخيار ذلك ميزة أخرى مثل الحصول على حزمة الحمى بالإضافة إلى قسيمة الصندوق المميز.

عند التوجه إلى شراء مجموعة شدات جديدة تصل إلى 60 شده فيعطيك 20 شده أخرى كهدية، بينما إذا قمت بشراء 600 شده يعطيك 80 شده .

كيفية الحصول على Free UC للموبايل