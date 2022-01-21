طريقة شحن شدات ببجي بالأيدي مجانا من الموقع الرسمي

شحن شدات ببجي بالأيدي من أبرز المواضيع الهامة التي يبحث عنها كل محبين اللعبة الشهيرة والعبة ببجي هي أشهر ألعاب باتل رويال وتعتمد علي تكوين فريقك الخاص المكون من أربع أفراد ويتكون الجيم من 25 فريق باجمالي مائة لاعب يقومون بالقفز من الطائرة في منطقة المعركة وعلي كل منهم جميع المستلزمات بطريقة سريعة للدخول إلي المعركة وتكمن أهمية شحن شدات ببجي في الحصول علي العديد من المميزات حيث تستطيع الحصول علي الملابس النادرة وجمع الهدايا التي لا توجد في النسخة المجانية ويمكنك فتح العديد من الصناديق المميزة وسوف نتعرف ألان علي طرق شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي بالأيدي وأسعار شحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي بالأيدي

في البداية الدخول إلي الموقع الرسمي ميداس باي.

ثم من القائمة العلوية تقوم لتحديد بلدك.

بعد ذلك تقوم بإدخال بياناتك ورقم الهاتف لتأكيد الحساب.

سوف تصل لك رسالة التأكيد علي الهاتف تقوم بإدخال رمز التأكيد في الصندوق المخصص لة.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي أيقونة أدوات ببجي.

ثم تقوم بتحديد كمية الشدات التي ترغب في شرائها وأختيار طريقة الدفع المنافسة لك.

اسعار شدات ببجي uc بالجنية المصري

تبلغ قيمة شراء ٦٣ شدة حوالي ١٠.٦ جنية مصري.

بينما تبلغ قيمة شراء ١٩٨ شدة حوالي ٤٨ جنية مصري.

وتبلغ قيمة شراء ٦٩٠ شدة حوالي ١٦٠ جنية مصري.

بينما تبلغ قيمة شراء ١٩٩٥ شدة ٤٠٠ جنية مصري.

وتبلغ قيمة شراء ٤٠٠٠ شدة ٨٠٥ جنية مصري.

بينما بلغت قيمة شراء ٨٤٠٠ شدة ١٦١٠ جنية مصري.

اسعار شحن شدات ببجي في العراق

تكلفة شحن ٦٣ شدة حوالي ١٤٧٠ دينار عراقي.

بينما تكلفة شحن ٣٤٠ شدة حوالي ٧٣٧٠ دينار عراقي.

تكلفة شحن ٦٩٠ شدة حوالي ١٤٧٠٠ دينار عراقي.

بينما تكلفة شحن ١٨٧٥ شدة حوالي ٣٦٧٠٠ دينار عراقي.

تكلفة شحن ٤٠٠٠ شدة حوالي ٧٣٧٠٠ دينار عراقي.

بينما تكلفة شحن ٨٤٠٠ شدة حوالي ١٤٧٠٠٠ دينار عراقي.

اسعار شدات ببجي UC في الجزائر