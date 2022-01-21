رابط تثبيت لعبة Minecraft على جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة أحداث اصدار 2022

Minecraft هي واحدة من أكثر الألعاب المشهورة عند الكثيرون على حدٍ سواء، تسمح Minecraft للاعبين باستكشاف مجموعة متنوعة من العوالم مع السماح لهم أيضًا بإنشاء مسار خاص بهم من خلالها مع الموارد المتاحة لهم يمكن للاعبين إطلاق العنان لجانبهم الإبداعي تدور اللعبة حول البقاء، ويمكن للاعبين استكشاف عالم Minecraft بمفردهم أو مع الأصدقاء كما هو الحال مع معظم الألعاب الأخرى اليوميتم استخدام الأسلحة والدروع وكذلك الأعداء الخطرين ويمكن للاعبين استكشاف عالم Minecraft بمفردهم أو مع الأصدقاء كما هو الحال مع معظم الألعاب الأخرى اليوم على الرغم من شعبيتها الواسعة، يمكن تشغيل Minecraft على مجموعة متنوعة من الأجهزة.

طريقة تثبيت لعبة Minecraft على جهاز الكمبيوتر

يمكنك الحصول على نسخة مجانية من Minecraft لجهاز الكمبيوتر الخاص بك وهي كالتالي:

الخطوة الأولى في النقر فوق الزر “تنزيل” والذي سيمنحك إصدارًا تجريبيًا مجانيًا من البرنامج لنظامي التشغيل Windows و Mac.

انتقل إلى موقع Minecraft الرسمي على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows أو Mac (يمكنك النقر فوق هذا الرابط).

الخطوة 2: حدد قائمة من القائمة المنسدلة.

انقر فوق “جرب وتنزيل” لتنزيل Minecraft على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعد التنزيل يجب عليك إدخال التفاصيل من حساب Minecraft الخاص بك لبدء اللعب.

إذا لم يكن لديك حساب بعد فيمكنك إنشاء حساب والبدء في اللعب على الفور.

طريقة الحصول على Minecraft على الهواتف المحمولة في عام 2022.

عقب إعلان الشركة عن تحديثات جديدة لجميع الاختيارات المدفوعة من أجل تلبية احتياجات عدد كبير من الأقسام تم تحديث هذا النموذج لجميع اللاعبين الذين يمتلكونه سيوجهك عبر بضع خطوات بسيطة حتى تتمكن من البدء في تنزيل اللعبة على جهازك الآن، أو يمكنك استخدام أداتنا عبر الإنترنت يمكنك الوصول مباشرة إلى موقع التنزيل من خلال النقر على الرابط التالي: