نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي إن سبورت ماكس 2022 beIN Max لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي إن سبورت ماكس 2022 ، كثرت عمليات البحث من قبل محبي ومتابعي كرة القدم لمعرفة تردد قناة بي إن سبورت ماكس والتي حصلت على حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تذاع حاليًا في الكاميرون، وليس هذا فقط بل تهتم القناة بعرض الكثير من المباريات والأحداث الرياضية والبطولات الهامة سواء المحلية أو العالمية، وتهتم قناة بي إن سبورت ماكس بعرض الكثير من البرامج الإخبارية والتحليلية في مجال كورة القدم والرياضة عامة، وهذا يجعل المشاهدين يحصلون على تجربة فريدة لا مثيل لها، وهذا هو السبب وراء قدرة القيام على جذب أكبر عدد من الجماهير في فترة بسيطة.

تردد قناة بي إن سبورت ماكس 2022

تمكنت قناة beIN Max من الحصول على أكبر قاعدة جماهيرية، نظرًا لأنها تقوم ببث مباريات كورة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي بدأت منذ التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى السادس من فبراير، وتمكنت القناة من أخذ حقوق بث المباريات عبر شاشتها مجانًا، ولكن لابد أن يكون المشاهدين مشتركين في باقة قنوات بي إن سبورت من أجل القدرة على متابعة المباريات، فيشارك في كأس الأمم 24 منتخب عربيًا وأفريقيًا، ومن بينهم مصر والمغرب وتونس والجزائر، وانتهى دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيًا وبدأت مرحلة التصفيات والأدوار الاقصائية للوصول إلى الكأس.

ويمكن ضبط القناة الأولى عن طريق :

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

والثانية عن طريق :

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11623 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

وعلى النايل سات عن طريق :

نايل سات 116699 27500 رأسي 2/3

مميزات بي إن سبورت ماكس

تتميز قناة بي إن سبورت ماكس بقدرتها على أخذ حقوق بث بطولات كرة القدم الكبرى، سواء كانت بطولة كأس العالم أو الدوريات الأجنبية الكبرى، كالدوري الإيطالي، والاسباني، والانجليزي، وغيرها من البطولات الكبرى، وليس فيما يخص كرة القدم فقط، بل تبث بطولات أخرى كالتنس والألعاب الفردية وألعاب القوى وغيرها، وتتطلب القناة من المشاهدين دفع اشتراك شهري من أجل متابعة كل ما تقدمه عبر شاشتها، وتتبع شبكة بي إن سبورت القطرية.