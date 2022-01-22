نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض شاشة الهاتف على التلفزيون بدون كابل USB بطريقة صحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض شاشة الهاتف على التلفزيون، استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهاتفك للتحكم في وظائف التلفزيون يمكنك التنقل في قائمة التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بهاتفك، استخدمه لتغيير القنوات وضبط مستوى الصوت والتحكم في الميزات الأخرى يجب استكشاف كل طريقة واكتشافها.

عرض شاشة الهاتف على التلفزيون بدون كابل

ستمكنك تقنية Wi-Fi Direct من الوصول لهاتفك على جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك أيضًا عرض صورك من خلال ميزة “عرض”. في تطبيق صور Google، حدد الملف الذي تريد عرضه وانقر على قائمة “عرض” قد تحتاج أيضًا إلى مشاركة ميزات اللعبة والألعاب المثبتة على هاتفك المحمول وعرضها على التلفزيون، لأن الشركات المصنعة المعروفة مثل Sony و LG و Samsung توفر هذه الميزة سامسونج تنتج شاشات الهواتف المحمولة.

تطبيق تشغيل شاشة الهاتف على التلفزيون

هناك تطبيقات مختلفة لعرض تتيح لك شاشة الهاتف على التلفزيون ،مثل iMediaShare ،عرض شاشة هاتفك على التلفزيون دون اتصال كبل ونقل الصور والتسجيلات والموسيقى من هاتفك إلى التلفزيون أو الأجهزة الأخرى التي تدعم DLNA ،مع iMediaShare يمكنك اختيار نوع الملف وتشغيل التسجيلات بناءً على ذلك على جهاز التلفزيون.

أولاً ،استخدم هاتفك لتوصيل الجهاز بالتلفزيون بعد القيام بذلك، يمكنك استخدام Google Chromecast لتشاهد قائمة Netflix، إحدى الطرق البسيطة هي عرض شاشة جهاز Android على التلفزيون باستخدام Google Chromecast من إرسال المحتوى من هاتف Android مباشرة إلى جهاز التلفزيون.

خطوات تشغيل الهاتف على التلفاز باستخدام Google Chromecast

عليك تشغيل تطبيق Google Home، ويمكنك الوصول إليه مجانًا عبر متجر Google Play.

قم بتوصيل الجهاز Chromecast بمنفذ HDMI الذي تجده خلف شاشة التلفزيون في الجنب الأيمن أو الأيسر.

بعد تشغيل التطبيق تطبيق Google Home.

حدد Cast Screen / Sound

وستجدها في قائمة التطبيق ثم قم بإلتقاط الصورة الزرقاء وحدد الأداة المراد ربطها.

توجد أدوات ذكية تعمل على إنشاء زر إرسال في الإعدادت السريعة قم بتفعيلها.

إذا لم تجد هذا الخيار متاحًا قم بإضافته من خيارات الهاتف.

والآن وضحنا طريقة توصيل شاشة الهاتف على التلفاز بعدة طرق بطرق بسيطة وعليك إتباع الخطوات والتنفيذ وسيتم توصيل الهاتف واستمتع بالتجربة.