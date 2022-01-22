نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تحديثات واتساب الجديدة 2022 التي تنافس التليجرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر تحديثات واتساب الجديدة 2022 تحديثات ثورية جديدة في الواتساب في ظل سعي تطبيق المراسلات الفورية واتساب للوصول إلى الريادة والتفرد ليكون المنصة الأولي في العالم من حيث المستخدمين والعودة من جديد لكسب ثقة الجميع بعد مشكلة الخصوصية وعرض بيانات المستخدمين والمعلنين بعد إندماجه مع الفيسبوك والانستجرام في كيان واحد فيسعي ملاك المنصة أو التوظيف إلى تحديثات واتساب الجديدة التي تنافس التليجرام وجميع تطبيقات المراسلات الفورية الأخري.

تحديث الواتساب للهواتف نظام التشغيل IOS

أطلقت شركة فيس بوك FACE BOOK ‘META’ تحديث جديد للواتساب اختصت به الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل IOS وثم إطلاق الإصدار التجريبي للتحديث برقم 2.22.72 وتعد تلك الميزة عبارة عن تحديث لميزة موجودة بالفعل وهي ردود الفعل التي تمكن المستخدم من الرد علي رسائل الآخرين بواسطة رمز تعبيري مناسب للمحادثة جدير بالذكر أن ذلك التحديث يعد الثاني لتلك الميزة.

حيث كان أخر تحديث واتس اب الجديد لميزة رد الفعل كان إرسال إشعار للمتلقي لمن قام بالرد علي رسالته أو محادثته الخاصة بأحد الرموز المتاحة.

تحديثات واتساب الجديدة 2022 WHATS APP

يذكر أن التحديث الجديد للواتس والذي تم إطلاقه رسمياً اليوم علي الموقع الرسمي لشركة ميتافيرس والتي هي أصبحت الأسم الجديد الذي يضم جميع الوسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك وواتس أب والانستجرام”. والتحديث عبارة عن رسوم متحركة جديدة “إيموجي القلب الأحمر” لميزة رد الفعل وذلك يعد أفضل وعكس الميزة التي توجد في تطبيق التليجرام والفارق في تميز تحديث WHATS APP UPDATE أنها تمكن المستخدم من القيام بإرسال رموز القلوب الملونة بتأثيرات ملأ الشاشة. حيث يقوم المستخدم بإرسال القلب بصورة كبيرة وملون وبتقنية تجعله متحرك كأنه ينبض كالقلب الحقيقي وتم تسميتها بميزة القلب النابض.

ميزات واتساب الجديدة 2022

تحديث جديد من واتساب يتعلق بالصور والفيديوهات حيث تم إضافة قلمين جديدين بمحرر الصور داخل تطبيق واتساب. مما يمكن مستخدم تطبيق الواتس بالقيام بعملية الكتابة أو الرسم أو الخربشة بخط سميك علي الصور والفيديو وذلك بدون الحاجة إلى لبرامج خارجية. بالإضافة إلى ميزة التعتيم علي الصور من أجل إخفاء أجزاء من الصورة وأيضاً إخفاء إجزاء من لقطات الشاشة مما يسهل نقل الصور ولقطات الشاشة بين المستخدمين وذلك بفضل تحديثات واتساب الجديدة 2022.