كيفية سحب بطاقات جوجل بلاي لشحن جواهر فري فاير Garena Free Fire Diamonds 2022

سحب بطاقات جوجل بلاي لشحن جواهر فري فاير، تستطيع شحن جواهر فري فاير باستخدام بطاقات جوجل بلاي وذلك بدون أي اختراق للعبة أو باستخدام بطاقة الهدايا Gift Card التي يمكنك من خلالها أن تحصل على 10 دولار إلى 50 دولار وذلك بالعديد من الطرق، فعلى سبيل المثال عندما تقوم بشراء هاتف محمول جديد من مكان يساعدك هذا على الحصول على بطاقة جوجل بلاي كمكافأة لك، وتستطيع أن تستخدم الكود المفتاح بالبطاقة لكي تقوم بشحن جواهر فري فاير بالمجان ودون الحاجة لإيجاد طرق لتهكير اللعبة.

طريقة سحب بطاقات جوجل بلاي لشحن جواهر فري فاير

سوف نقوم بالتوضيح لكم كيف يمكن أن نحصل على بطاقات جوجل بلاي التي تستخدم في شحن جواهر فري فاير، وهذه البطاقات يتم العثور عليها عن كريق أحد الثغرات في جوجل بلاي نفسه ولا يعرفها غير المحترفين، والطريقة هي:

نقوم بتحميل تطبيق MAX VPN على هاتفك المحمول.

نقوم بفتح التطبيق الذي قمنا بتنزيله ونختار دولة اليابان.

ثم نقوم بالضغط على زر التأكيد.

ثم بعد ذلك نقوم بالدخول على الموقع fr وسوف يعطيك قيمة 10 دولار يوميًا والتي تستطيع منها أن تشتري الألعاب الغير مجانية أو أن تقوم بشحن أي حساب خاص بك في الألعاب.

خطوات سحب بطاقات جوجل بلاي لشحن جواهر فري فاير

بعد أن قمنا باتباع الخطوات السابقة عليك أن تتبع بعض التعليمات الأخرى لتحصل على أكواد البطاقات المجانية التي يمكن أن تستخدمها في جوجل بلاي وهي: