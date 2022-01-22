نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اللعبة الشهيرة منافس لببجي” طريقة تحميل لعبة فورت نايت الإصدار الجديد 2022 FORTNITE GAME في المقال التالي
طريقة تحميل لعبة فورت نايت، إذا كنت واحدًا من الذين يعشقون الألعاب الإلكترونية فبالتأكيد قد سمعت عن لعبة فورت نايت، فهي واحدة من ألعاب الاكشن والمغامرات، ويمكن تنزيلها على أجهزة الكمبيوتر بكل سهولة ومجانًا، دون الحاجة إلى دفع الكثير من الأموال لتثبيتها، كما يمكنك استخدام أوضاع اللعبة الثلاثة الرئيسية، وإليك طريقة تنزيل اللعبة على اللاب توب والكمبيوتر، لتتمكن من خوض اللعبة مع الأصدقاء والغرباء حول العالم.
طريقة تحميل لعبة فورت نايت الإصدار الجديد 2022
بدأت هذه اللعبة في الانطلاق منذ عام ٢٠١٧، وانتشرت كثيرًا منذ بدايتها في مختلف بلاد العالم، حيث أنها تتميز بسهولة تحميلها على مختلف الأجهزة، كما أنها واحدة من ألعاب البلايستيشن، كما يمكن تحميلها على نظام Ios والاندرويد، وتتميز هذه اللعبة بأنها تساهم في تطوير الأفكار، وتنمية ذكاء اللاعب، كما تقوم بتقوية الثقة بالنفس، وتعلم المهارات المختلفة، فهي من أكثر الألعاب القريبة من الواقع بشكل كبير، فيمكنك تحديد المكان والشخصية التي سوف تقوم بخوض المباراة من خلالها.
خطوات تحميل لعبة فورت نايت
يجب عليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية لتتمكن من تنزيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بإنشاء حساب جديد من خلال فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المنتجة للعبة.
- من خلال متصفح الويب، قم بالضغط على رابط التنزيل، وسيبدأ التنزيل فورًا، وإذا لم يتم ذلك فقم بالضغط على كلمة Windows
- قم بتحديد المكان الذي تريد تنزيل اللعبة بداخلة.
- بعد الانتهاء من التنزيل، قم بفتح الملف، حتى تتمكن من تثبيته.
- ستظهر إليك رسالة تفيد بأنه يجب تغير بعض إعدادات الجهاز لتتمكم من اللعب، فقم بالنقر فوق موافق.
- بعد انتهاء التثبيت، سيقوم مشغل اللعبة بطلب تسجيل الدخول إلى حسابك.
- قم بالبحث عن فورت نايت، داخل علامة تبويب المتجر.
- قم بالنقر فوق كلمةGet الموجود أسفل الصفحة، حتى يتم إضافة اللعبة إلى مكتبتك.
- بعد ذلك قم بالذهاب إلى المكتبة، والضغط فوق صورة فورت نايت.
- سيظهر لك رسالة ليتم سؤالك عن المكان الذي تريد حفظ اللعبة بداخلة.
- قم بتحديد المكان، وإضافة اسم جديد له.
- بعد تنزيل اللعبة ستتمكن من بدء اللعب وتحديد الوضع الذي تريد اللعب من خلاله.
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