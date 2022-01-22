أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022 من الموقع الرسمي بخطوات آمنة على حسابك

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي، شدات ببجي هي بمثابة المال الذي يمكنك بواسطته شراء كافة ما تحتاج إليه داخل اللعبة من أدوات مثل الأسلحة والملابس وتغير الشخصيات وشراء حقائب وشراء رشاشات ودبابات وغيرها، ولذلك يبحث الكثير من عشاق لعبة ببجي والذي يصل عددهم إلى الملايين عن أسهل طريقة تمكنهم من شحن هذه الشدات، حيث أنه يوجد العديد من الطرق ولكن بعضها تحتاج إلى إدخال بيانات خاصة وهذا غير مرغوب فيه لدي بعض اللاعبين.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي

يمكنك الحصول على شدات ببجي ما خلال الطريقة التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي وهو Pubg midasbuy.

ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع، وقم بالبحث عن لعبة ببجي موبايل 2022.

اذهب إلى اللعبة ثم استخدام الحساب الذي ترغب به بإضافة الشدات له.

ثم اضغط على علامة الشدات الموجودة داخل اللعبة.

سوف يظهر لك العديد من العروض حيث يمكنك شراء العدد الذي تحتاج إليه.

قم باختيار الدولة التي تسكن فيها، ثم حدد وسيلة الدفع المتاحة والمناسبة إليك.

أو يمكنك اختيار رصيد حساب جوجل بلاي كوسيلة للدفع.

انتظر لعدة ثواني وسوف تصل الشدات بداخل حسابك يمكنك استخدامها في شراء الكثير من المعدات والأدوات اللازمة.

كيفية شحن شدات ببجي

تستطيع الحصول على شدات ببجي أيضا من خلال أحد المواقع مثل موقع Pubg midasbuy والذي يوفر لك كل ما تحتاج إليه من الشدات وذلك بواسطة الآي دي الخاص بك داخل اللعبة، كما إنه يوفر العديد من العروض التي تستطيع من خلالها شراء عدد كبير من الشدات مقابل مبلغ مالي صغير، ويمكن أخذ بعض الشدات كنوع من الهدايا.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي

كما يمكنك شحن الشدات أيضا بطريقة سهلة ولا تحتاج إلى خطواته فكل ما عليك فعله هو الضغط على رمز الشدات الموجود بداخل اللعبة.

ثم قم باختيار العرض المناسب لك وعدد الشدات التي تحتاج إليها واختار طريقة الدفع المناسبة لك.

قدمنا فيما سبق أكثر من طريقة سهلة وبسيطة تساعدك في شحن شدات ببجي لكي تستمتع أكثر عند أداء اللعب.