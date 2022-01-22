رينو تطرح سيارة شبابية اقتصادية ورخيصة الثمن

استعرضت رينو سيارة Kwid الجديدة المصممة لتكون واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر الشبابية وأكثرها اقتصادية في استهلاك الوقود.
وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات كثيرة تميزها عن نماذج سيارات Kwid السابقة، إذ زودت بواجهة أمامية أكثر عصرية من حيث التصميم مزينة بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تغيّر فيها تصميم ممتصات الصدمات وتصميم مصابيح الضباب، وشكل المرايا.
وجاءت المركبة بهيكل بطول 4 أمتار تقريبا وعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 16 و18 إنشا، وجهزت بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية.
وزودتها رينو بشاشات لمسية كبيرة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة لأنظمة مولتيميديا متطورة يتحكم بها عن بعد عبر الأوامر الصوتية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر.
وستعمل نماذج هذه السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر تولد عزما يتراوح ما بين 68 و71 حصانا، أما أسعارها فستكون ما بين 11 و12.7 ألف دولار.
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