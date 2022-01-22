أفضل طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر من خلال الموقع الرسمي

إلى كل عشاق الإثارة والتشويق وألعاب الأكشن نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة تحميل لعبة ماين كرافت الشهيرة على أجهزة الكمبيوتر، ومن الجدير بالذكر أن هذه اللعبة تواصل تألقها وتثبت تفوقها يوماً بعد يوم على العديد من الألعاب الأخرى التي من نفس النوع فقد استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وصدى واسع في أوساط محبي ألعاب الفيديو وسجلت رقماً قياسياً لم تتمكن أية لعبة أخرى من كسره حتى الأن حيث تعد أكثر ألعاب الأكشن مبيعاً في التاريخ وفي هذا الصدد قررنا أن نخصص مقال اليوم للحديث عن أهم مميزاتها وطريقة تحميلها.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

تم طرح لعبة ماين كرافت سنة 2011 في الأسواق على العديد من المنصات الشهيرة مثل الپلايستشن والإكس بوكس ومايكروسوفت ويندوز، وقد تم تصميمها من قبل مبرمج سويدي الجنسية ثم قام ببيعها لشركة مايكروسوفت التي نجحت في تسويها جيداً وحققت من خلالها إيرادات خيالية، وتعمل الشركة المالكة للعبة على إدخال تحديثات دورية على نظام اللعب وإضافات جديدة لتحقق طموحات ومتطلبات عشاق اللعبة، ويجدر الإشارة إلى أنها من الألعاب المدفوعة التي يجب عليك شرائها من الموقع الرسمي لها على الإنترنت ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية.

قم بفتح الموقع الرسمي الخاص بشركة مايكروسوفت.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث المتواجد أعلى الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على زر Search.

بعد أن تفتح الصفحة الرئيسية للعبة اضغط على زر شراء واتبع الخطوات التي يطلبها الموقع منك حتى تستطيع تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معلومات عن لعبة ماين كرافت

تعتمد لعبة ماين كرافت على تجميع المواد التي تسمى الكتل مثل المياه وجذوع الأشجار والحجر والتراب والحمم البركانية والمعادن المختلفة واستخدامها في بناء القلاع والحصون، كما يستطيع اللاعب إزالة الألغام ومحاربة الوحوش والطيران والكثير من الأمور الأخرى التي ستتعرفون عليها عند البدء في ممارستها، وأهم ما يميز اللعبة هو إمكانية اللعب الجماعي مع لاعبين أخرين من حول العالم فضلاً عن المحيط المفتوح الذي يسمح للاعبين بالتحرك بحرية داخل أجواء اللعبة.