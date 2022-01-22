نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد شحن جواهر فري فاير 2022 free fire شغالة اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أكواد شحن جواهر فرى فاير 2022 والتي تعتبر من أبرز ألعاب Battle Royale، حيث هناك الكثير من الأشخاص يقومون بتحميل لعبة Free Fire، ويهتمون بجمع الجواهر التي يسعى الكثير من اللاعبين للحصول عليها، حيث أنها تساعدهم على شراء الأدوات اللازمة لإكمال اللعبة، فيتم استخدام الطرق الشرعية لتوفير جواهر فري فاير، ويتم تنزيلها عبر الهاتف المحمول حيث أنه يمكن تثبيتها من خلال متجر Google Play، أو الأبل ستور عبر الآيفون، وسوف ننشر لكم أكواد جواهر free fire لتنزيلها.
أكواد شحن جواهر فرى فاير Free Fire اليوم 22 يناير 2022
ننشر لجميع المستخدمين للعبة أكواد لعبة Free Fire اعتبارًا من 22 يناير 2022 وهي أكواد حديثة، لم يتم استخدامها، يمكن تجربتها، واستخدامها في لعبة فري فاير، للحصول علي الجواهر أيضا أخذ المكافآت، وهي جديدة ويصلح استخدامها اليوم ، وسوف ننشر لكم يومياً كل الأكواد الجديدة التي سوف تنزل ليتم الاستفادة منها أولا بأول.
أكواد شحن جواهر فرى فاير Garena Free Fire في 22 يناير 2022
DDFRTY2021POUYT – Free Pet
MJTFAER8UOP21 – 80,000 diamond codes
SDAWR88YO21UB – free DJ Alok character
NHKJU88TREQW – Titian mark gun skins
MHOP8YTRZACD – Paloma Character
BHPOU82021NHDF – Elite Pass and Free Top Up
FFGYBGFDAPQO – Free Fire Diamonds
FFGTYUO21POKH – Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
BBHUQWPO2021UY – Diamond Royale Voucher
ADERT8BHKPOU – Outfit
RRQ3SSJTN9UK – 2x AK47 Flaming Dragon Loot Crate and 1x Diamond Royale Voucher
FF11WFNPP956 – Killer Mind Surfboard and 1x Engineer Weapon Loot Crate
أحدث رموز Garena Free Fire الإضافية
FY45 6U7I UYJT
GRFCFR7F
FGSV JHBH GY9T
FTR2 F4RG DF6S
F467 FBHT 8CDE
UD5W Y5CA
FUYT XSHE
كيفية استخدام أكواد فرى فاير للتبادل
- أولاً يقوم الشخص المستخدم بالانتقال إلى موقع تبادل كود Free Fire الرسمي.
- تواصل مع حسابات التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو حساب Google أو Twitter أو Apple.
- انسخ والصق أحد رموز التبادل أعلاه في حقل النص ، ثم انقر فوق زر التأكيد للمتابعة.
- قم بعد ذلك بالنقر فوق “موافق” ، يمكنك التحقق من صحة الملف الذي يتم فتحه لاسترداد الأمر.
- بعد استخدام الرموز بنجاح، انتقل إلى لوحة الرسائل المضمنة في اللعبة لمعرفة المكافآت التي ستحصل عليها.
- قد يستغرق ظهور المكافآت في بريد لعبة اللاعب ما يصل إلى 24 ساعة بمجرد اكتمال التبادل.