نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراند ثفت أوتو : GTA فايس سيتي Grand Theft Auto Vice City على الجوال للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت اوتو باختصار لعبة ATA واحدة من أقوى الألعاب المميزة، والتي حظيت بشهرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي يمكنكم تشغيل لعبة Grand Theft Auto Vice City النسخة المحدثة منها على هاتف الايفون والاندرويد، والاستمتاع باللعبة، حيث تم تصميم مدن وهمية تشبه المدن الأمريكية، والتي تحتوى على العديد من الأسرار ويقوم بطل اللعبة بحلها والمشاركة في الأنشطة عن طريق المهمات داخل اللعبة، حيث اصبح من السهل تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي على الموبايل من خلال متجر جوجل بلاي أو متجر ابل ستور بالنسبة لأجهزة الأيفون

متطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو فايس سيتي

في حالة رغبة المستخدم بتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي على جهاز الجوال فيرجى التأكد من وجود مساحة كافية والتي لا تقل عن 1.5 جيجا بايت حتى يتم تنزل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي Grand Theft Auto Vice City حيث تأتي اللعبة بمميزات حصرية لم تكن موجودة من قبل نتيجة التحديثات الأخيرة التي أطلقتها الشركة المبرمجة.

مميزات جراند ثفت أوتو فايس سيتي

هناك العديد من المميزات التي تأتي بها لعبة ATA فايس سيتي الجديدة واليكم جانب من هذه المميزات كما نوضحه.

تحديث رسومات لعبة Grand Theft Auto Vice City بشكل جديد ورائع.

دقة التصويب أثناء التصويب على الهدف.

تدعم لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي الكثير من اللغات المختلفة.

تشغيل جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد

يمكنكم الآن البدء في تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي على أجهزة الاندرويد باتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto: Vice City .

ثم البدء في تثبيت اللعبة على الجوال.

ثم إعدادات الحساب.

وبالتالي يتم تشغيل اللعبة على الجوال بكل سهولة.

تشغيل Grand Theft Auto: Vice City للايفون

وعلى النظير من طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي يمكن وبكل سهولة البدء في تشغيل اللعبة لجوالات الايفون التي تعمل بنظام IOS وذلك بالبدء في البحث عن لعبة Grand Theft Auto: Vice City في متجر ابل ستور ومن ثم تنزيل اللعبة والبدء في الاستخدام.