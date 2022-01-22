نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تشغيل لعبة فيفا 22 موبايل الأصلية إصدار 2022 للاندريد مع أضافه التعليق العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح لعبة فيفا 22 موبايل الأصلية لهواتف الاندريد وأحدث إصدار من لعبة FIFA لعام 2022 والتي أضافت التعليق العربي داخل اللعبة، تعد لعبة فيفا من أضخم وأشهر ألعاب كرة القدم حول العالم والتي يستخدمها الملايين من الأشخاص المحبين لكرة القدم حول جميع أنحاء العالم، كما يمكنك لعب لعبة الفيفا بالكثير من الطرق مثل لعبها علي هواتف الاندريد وأيضا الأيفون كما يمكنك لعبها عبر البلاي ستيشن وأيضا علي أجهزة الكمبيوتر.

لعبة فيفا 22 موبايل

يوجد العديد من الإصدارات للعبة فيفا حيث أن شركة EA المنتجة للعبة تعد من أضخم شركات الألعاب التي تنتج الكثير من ألعاب كرة قدم حول العالم مثل لعبة إي فوتبول، لذلك أن الشركة المنتجة للعبة ال FIFA تقوم كل عام بإصدار نسخة محدثة من اللعبة تحمل الكثير من المزايا، وفي بداية عام 2022 قامت الشركة بإنزال نسختها الجديدة والمحدثة، ومن أهم تلك المميزات الجديدة هي إضافة التعليق العربي الي اللعبة.

تشغيل فيفا 2022 موبايل

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب أن تقوم بإتباعها لتنزيل لعبة فيفا 22 التي تدعم المعلق العربي علي هاتفك المحمول وسنتعرف علي تلك الخطوات فيما يلي:

اولا سوف نقوم بفتح متجر جوجل بلاي ثم نكتب في خانه البحث علي كلمة FIFA Mobile 2022.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط علي كلمة فتح وذلك لفتح اللعبة وتواجدها علي هاتفك.

بعد ذلك سوف نحتاج الي تطبيق ال VPN وذلك لكي نتمكن من فتح اللعبة علي الهاتف ولعبها.

مجرد ما يتم فتح تطبيق ال VPN ستتمكن من لعب اللعبة واختيار المعلق العربي لها والاستمتاع باللعب.

مميزات لعبة FIFA 22 Mobile

تحتوي هذه النسخة المحدثة من لعبة الفيفا لعام 2022 علي العديد من المميزات التي تجعل اللعب بشكل أفضل وأكثر أحترافية، لذلك سوف نقوم بطرح بعض تلك المميزات فيما يلي: