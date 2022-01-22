نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت 2022 On Time Sports التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت 2022 On Time Sports التحديث الجديد الذي قامت به إدارة القناة مؤخراً استعداد لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التي يشارك فيها المنتخب الوطني المصري والذي نجح مؤخرا بالصعود إلي دور 16 ومن المنتظر أن يواجه منتخب ساحل العاج في مباراة ينتظرها الملايين من العرب وخاصة المصريين الذين يتمنون تغير كامل في أداء المنتخب المصري بعد الأداء الغير جيد في دور المجموعات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022 On Time Sports التحديث الجديد

تتزايد معدلات البحث اليوم عن تردد قنوات ON TIME SPORTS الناقلة لقرعة بطولة كأس العالم 2022 المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال في قطر العام الجاري، حيث وصل إلي هذه المباراة 10 منتخبات، مقسمين إلي مجموعتين، مجموعة المستوي الأول وهم 5 منتخبات (نيجيريا، الجزائر، المغرب، تونس، السنغال) والمجموع الأخري المستوى الثاني (مصر، مالي، غانا، الكاميرون، الكونغو)، تتم المباراة الفاصلة عن طريق مواجهة فريق من مجموعة المستوي الأول يواجه فريق من المستوى الثاني والفائز إلي من مجموع المباراتين يذهب مباشرة إلي نهايات كأس العالم في قطر 2022.



تتم القرعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ويتم إذاعتها على الهواء مباشرة في قناة أون تايم سبورتس، على التردد الجديد لها كالتالي:

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

القناة: on time Sports 2

التردد 11861. القناة اون تايم سبورت 1. القمر الصناعي نايل سات. الإستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500.

القناة on time Sports 3. التردد 12303. القمر الصناعي نايل سات. الإستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500.

موعد مباراة الزمالك والمحلة

تذاع اليوم على قناة أون تايم سبورت مباراة غزل المحلة والزمالك في إطار فعاليات بطولة كأس الرابطة المصرية الجديدة، تذاع المباراة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الخامسة على قناة On Time Sports 1، يعقبها استديو تحليلي كبير بقيادة النجم وليد صلاح الدين، ايمن يونس، فاروق جعفر.

وصلنا لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 2022 On Time Sports التحديث الجديد.