تعملها إزاي.. كيفية تفعيل خدمة واتساب بدون إنترنت

في خطوة طال انتظارها من متابعي تطبيق واتساب خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت التطبيق خلال الفترة القليلة الماضية عن إتاحة أبزر مزايا التطبيق بجميع المستخدمين خلال الفترة الحالية، حيث كشف التطبيق عن إمكانية عمل واتساب بدون انترنت، حيث تسمح الميزة الجديدة إلى ربط الحساب بجهاز ثاني، مثل الكمبيوتر واستقبال وإرسال الرسائل عليه دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت وفقاً لما أشارت إليه البيان الإماراتية، والتي أسعدت تلك الميزة العديد من مستخدمي التطبيق والبالغ عددهم ملياري مستخدم.

واتساب بدون انترنت وكيفية تفعيل الخدمة

وتوفر ميزة ” الجهزة المرتبطة” على تطبيق الدردشة الفوري حلاً جديداً للقيود البارزة على التطبيق، والتي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على أجهزة أخرى وكذلك الاستمرار مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلاً بالنت، وذلك من أجل إجراء أي محادثة وإرسال أو استقبال الرسائل على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.

ويمكنك الحصول على الخدمة أو الميزة الجديدة من خلال النقر على خيار خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات في تطبيق واتساب، وسوف تتمكن من رؤية صفحة جديدة تُسمى : ” استخدام واتساب على أجهزة أخرى”، هنا يجب على المستخدم النقر عليها وتوصيل هاتف آخر بالحساب، حيث تسمح لك تلك الميزة الجديدة باستخدام حسابك على أربعة أجهزة أخرى دون الحاجة إلى أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت على غرار تطبيق تليجرام الشهير، والذي يمكن استخدام إصدار الويب دون وجود هاتف متصل.

والجدير بالذكر أن الأجهزة المرتبطة على واتساب يمكنها تلقي الرسائل أو إرسالها لمدة تصل إلى مدة أربعة عشر يوماً بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، حيث أنه لا يلزم بقاء الهاتف متصلاً بالإنترنت من أجل استخدام الواتساب على الأجهزة المرتبطة، ولكن لابد أن يقوم المستخدم بتسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة التي يرغب فيها بهاتفه الذكي من أجل الحصول على الخدمة أو الميزة الجديدة، وننصح الجميع بضرورة تفعيل الميزة الجديدة التي تمكنك من الاتصال بالآخرين وإرسال واستقبال الرسائل دون وجود نت على الهاتف الأصلي خلال الفترة القادمة، حيث أنها من الميزات الجديدة الرائعة التي أعلن عنها التطبيق وطال انتظارها.