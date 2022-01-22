نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوفر عروض العودة للدراسة من اكسترا وتخفيضات بنصف الثمن مع هدايا مجانية قيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوفر عروض العودة للدراسة من اكسترا وتخفيضات بنصف الثمن مع هدايا مجانية قيمة، توفرت ضمن عروض اكسترا حتى نهاية يناير 2022 تخفيضات هائلة وهدايا مجانية بقيمة 1000 ريال، حيث تضمنت عروض extra خصومات مميزة على الأجهزة اللوحية والشاشات. وتوفر لينوفو تاب إم 7 بحجم 7 بوصة، تقنية الجيل الرابع واي فاي سعة 32 جيجا بايت باللون الرمادي، بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 30%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 17 ريال فقط لمدة ثلاث سنوات، كما يتوفر هواوي ميت باد حجم 10.4 بوصة سعة 64 جيجابايت، واي فاي باللون الرمادي، بسعر 829 ريال بدلا من 1223 ريال خصم 33%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 40 ريال لمدة 3 سنوات ضمن عروض اكسترا العودة إلى المدارس.

عروض اكسترا العودة إلى المدارس

يتوفر لافا بينكو إم 700 حجم 7 بوصة، سعة 32 جيجا بايت واي فاي باللون الأسود، بسعر 299 ريال بدلا من 499 ريال خصم 40%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 15 ريال فقط لمدة ثلاث سنوات، كما يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس تخفيضات اكسترا الكبرى هواوي ميت باد 11 حجم 10.95 بوصة، سعة 128 جيجا بايت واي فاي باللون الرمادي بسعر 1549 ريال بدلا من 1849 ريال خصم 17%، ويمكنك تقسيط المبلغ و دفع قسط شهري 75 ريال لمدة ثلاث سنوات، كما يتوفر بنفس المواصفات مع قلم بسعر 1899 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 21%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 91 ريال لمدة ثلاث سنوات.

تخفيضات نصف الثمن وهدايا مجانية 1000 ريال

يتوفر توشيبا تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي، ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 2399 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 40%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 115 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 179 ريال، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 4799 ريال بدلا من 8499 ريال خصم 44%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 230 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

عروض اكسترا الكبرى على الشاشات

يتوفر توشيبا تليفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 2099 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 40%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 101 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا الكيرى على الشاشات سامسونج تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 7199 ريال بدلا من 12499 ريال خصم 43%، يمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 344 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 999 ريال ضمن عروض العودة للدراسة.