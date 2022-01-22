طريقة سحب الفلوس من الـ ATM بدون كارت بالخطوات البسيطة

سحب الأموال بشكل سهل أحد الأمور التي يرغب العملاء في التعرف عليها، وذلك يأتي ضمن حرصهم على استخدام أجهزة البنوك أو atm دون حدوث مشكلات غير مرغوبة، ويأتي التساؤل لدى العديد من الأشخاص عن كيفية سحب الأموال منها بأسهل الطرق، وهو ما سوف نشير إليه في هذا المقال.

كيفية وضع بطاقة السحب في ماكينة atm

كل ما يلزم للقيام بسحب الأموال عبارة عن بطاقة بلاستيكية، بطاقة PIN، جهاز صراف آلي، ثم إتباع الخطوات التالية:

توضع البطاقة البلاستيكية على وجهها المحدد الصحيح في ماكينة الصراف الآلي في فتحة الاستقبال.

بعض بطاقات المعالجة الدقيقة لابد أن يتم وضع البطاقة ذات الشريط المغناطيسي بحيث تكون للاسفل من الجهة اليمنى.

يمكن أيضاً للعميل النظر إلى شعار ماستر أو فيزا بحيث تكون في اتجاهه وليس في اتجاه دخول الكارت الماكينة.

ماكينة الصراف يتم وضع صورة توضيحية لطريقة إدخال الكارت بشكل صحيح.

يقوم الجهاز بإدخال البطاقة إلى الداخل، وفي حال تم إدخالها بطريقة خاطئة يقوم الجهاز بإعادة إرجاع الكارت للعميل.

كيفيه سحب الأموال بشكل سهل

يتاح للعميل بعد إدخال البطاقة البلاستيكية بطريقة صحيحة أن يقوم بإتباع الخطوات التالية حتى تتم عملية السحب الصحيحة:

يقوم العميل باختيار اللغة المرغوب المتابعة بها، ثم لابد من إدخال رمز PIN والمكون من أربعة أرقام، وبعد إدخالها بشكل صحيح يقوم العميل بالضغط على enter.

بعد ذلك لابد من فتح القائمة الداخلية لماكينة الصراف الآلي وتحديد العملية المرغوب القيام بها.

يتاح للعميل عرض رصيد الحساب عبر اختياره من المفتاح الموجود في الماكينة.

في حالة الرغبة في سحب الأموال يتطلب الأمر اختيار CASH DEPOSIT، ثم إدخال المبلغ المطلوب سحبه، يقوم الجهاز بسؤال العميل في حال رغبته في طباعة ورقة تثبت عملية السحب أم لا.

طريقة سحب الأموال بدون كارت من الـ ATM

أما عن طريقة سحب الاموال من الماكينات بدون الكارت فهي من خلال المحافظ الإلكترونية التي يمكن الاشتراك بها من خلال فروع شركات الإتصالات في مصر حيث تقدم جميع الشركات “فودافون، اورانج، اتصالات، وي” جميعهم تلك الخدمة، بالإضافة أيضا إلى أن جميع البنوك تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية والتي تقوم بالإشتراك بها من خلال الهاتف.

يمكن استخدام الأكواد أو من خلال التطبيق الخاص بشركتك. اختر خدمة سحب الأموال من ATM. أدخل الرقم المراد سحبه. ادخل الرقم السري لتحصل على الرقم السري المتغير 6 ارقام احتفظ به. اوصل إلى اقرب ATM. اختر خدمات بدون بطاقة. اختر خدمة المحفظة الالكترونية. ادخل رقم الهاتف الخاص بمحفظتك. ادخل الرقم السري المتغير ال6 ارقام. ادخل المبلغ. استلم أموالك.

كيفيه سحب الأموال بشكل سهل هذا كان موضوع هذا المقال، واستطعنا فيه التعرف على كيفية إدخال كارت العميل بطريقة صحيحة، وكيفية القيام بعملية السحب بطريقة سهلة.