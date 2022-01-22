لعبة جراند ثفت أوتو 6 على الكمبيوتر والموبايل GTA v 6

منذ انتشار لعبة جراند اوتو 5 في العام الماضي، بدأ الكثير من الأشخاص حول العالم يلعبون هذه اللعبة الشيقة، ولكن جاء تحديث اللعبة لهذا العام، وبدأ مستخدمو اللعبة بالبحث عن طريقة تحميل لعبة جراند اوتو 6 الجديد، وهناك انتظار كبير من قبل محبي لعبة جراند اوتو 6، سوف نقدم لكم طريقة تحميل النسخة الجديدة للعبة جراند اوتو 6 بأسهل طريقة، ولكن عليك فقط متابعة الفقرات القادمة إلى الأخر.

موعد نزول لعبة جراند ثفت اوتو 6

في مؤتمر خاص أعلنت الشركة عن نزول النسخة الجديدة من اللعبة جاتا 6، وجاءت بعض الإشاعات حول نزول النسخة الجديدة جاتا 6، في هذا العام أو بحلول عام 2025، ولكن هذا الخبر غير أكيد، ولكن نزول اللعبة يتوقف على وصول اللعبة على أكبر عدد من المنصات المختلفة وهذا ما جاءت به الشركة الخاصة للعبة، ويبحث العديد من اللاعبين عن طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو 6، بمجرد الإعلان عن اللعبة، سوف يتم الإعلان عن طريقة تحميل اللعبة لكل شخص يريد تحميل اللعبة بكل سهولة، وتعتبر هذه الطريقة المتعارف عليها من خلال المنصة الخاصة باللعبة، ولم يوجد حتى الآن أي إعلان عن لعبة جراند ثيفت اوتو 6 التحديث الجديد.

أخبار عن لعبة جراند ثفت اوتو 6 ومميزاتها:

قام شخص بسرقة بعض الصور للعبة جراند ثيفت اوتو 6، وبدأ تسريب بعض الإشاعات حول نزول النسخة الجديدة من اللعبة، وكانت هذه الصور مرسومة يدوياً وتم تسريب هذه الصور من النسخة الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ومن ضمن الأخبار التي تسربت هي وجود شخصية نسائية في النسخة الجديدة من اللعبة، وتعتبر هذه المرة الأولى لوجود شخصية نسائية، مما أدى إلى زيادة التشويق للنسخة الجديدة من لعبة جراند ثيفت اوتو 6، كما أن اللعبة تتميز بوجد ثلاثة لاعبين فيها وتم إضافة الفتاة إليها، وتتميز عن الإصدار السابق بوجود جرافيك عالي، وإختلاف في بعض المباني والصوتيات، حيث أن الأسلحة يصبح صوت إطلاقها كالحقيقي، كما يوجد بعض المركبات الجديدة في اللعبة، بالإضافة لوجود موتور يشبه الحقيقي بأسماء حقيقية.