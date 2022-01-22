نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير Max غير مستعملة 2022 Free Fire Codes مجانًا في المقال التالي
نقدم لكم اليوم اكواد فري فاير 2022، حديثة تماما ولم يتم استخدامها من قبل، لخدمة مستخدمي اللعبة الأشهر على الإطلاق Free Fire، ويمكن تجربتها بكل سهولة للحصول على الأحجار الكريمة وهي مناسبة تماماً للاستخدام اليومي، وقد تم توفيرها بعد البحث المتزايد عليها من جهة الكثير من الأشخاص الذين يقومون بتنزيل تلك اللعبة، حتى يتمكنوا من شراء الأدوات اللازمة لاستكمال اللعبة ، ويتم تنزيلها عبر بخطوات بسيطة إلى الهاتف المحمول.
اكواد فري فاير 2022
تكمن أهمية الجواهر بالنسبة للمستخدمين، في مساعدتهم في الحصول على كل المحتويات والأدوات اللازمة لاستكمال اللعبة، بواسطة تلك الجواهر يستطيع اللاعب شراء كافة الشخصيات والملابس والاحتياجات الواجب توافرها في اللعبة، حتى يتم تقدم اللاعب في مستويات اعلى فيها، ويتم ذلك من خلال شراء مزيد من الأسلحة والذخائر، كما تساعد جواهر فري فاير المستخدمين في الحصول على بطاقات ضرورية للمعركة، تسمى باسم الباتل، ومن الضروري قيام اللاعب بكتابة هويته داخل اللعبة، ثم إدخال مجموعة من البيانات الرئيسية والتي تساهم بشكل كبير في تحريك جميع الجواهر بداخل اللعبة، ولكن تلك الطريقة تحتاج الى تكاليف عالية والعديد من الخطوات، ويبحث الكثير من المستخدمين عن طرق مجانية للحصول على الجواهر، عبر قيامهم ببعض المهام داخل اللعبة، وتكون الأكواد كالتالي:-
- QBGOJ7BJZALH
- 90JF28DH7LN5
- OJ58DJIZEWVA
- ANRA76X1MJH7
- K7E8GR9X2CJL
- HEJT6AYNCDXU
- GH7N3ZKCFA7Q
- MSJX8VM25B95
- X59F7V6987MA
- 9BYDPUM5WK6Z
- W4GP FVK2 MR2C
- N366CU6UP95B
أكواد لعبة فري فاير غير مستعملة
|أكود فري فاير غير مستخدمة
|كود لعبة فري فاير
|كود الاستعادة فري فاير
|Y7PS 1HR6 23H4
|كود فري فاير الجديد
|G4D1 126E 4D5S
|كود سكار تيتان فري فاير
|D4G1 D33S D5D4
|كود فاير باس
|X90B 1SD6 WSFW
|كود رقصة العرش فري فاير
|Y76S 1LR6 56L1
|كود رقصة القلب
|Z1KS 1ET6 43S1
|كود رقصة الكرسي
|Y7KS 1ER6 23H1
سنتعرف على كيفية استخدام أكواد فري فاير، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية على اللاعب الانتقال إلى الموقع الرسمي لتبادل كود Free Fire.
- تسجيل الدخول بواسطة أحد حسابات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، أو تويتر أو عبر حساب المستخدم على Google.
- ستجد أمامك اكواد اللعبة انسخها وقم بوضعها داخل حقل النص ، ثم اضغط على زر التأكيد للمتابعة.
- اضغط على كلمة موافق ثم بالنقر فوق “موافق” ، يمكنك التحقق من صحة الملف الجاري فتحه لاسترداد الأمر.
- عند نجاح استخدام الاكواد، اذهب إلى لوحة الرسائل الموجودة في اللعبة، لتحصيل المكافآت والتي قد يستغرق صدورها 24 ساعة.
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