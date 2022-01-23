تحميل أحدث اصدار من لعبة جاتا 7 للكمبيوتر والموبايل مجانًا

تعتبر لعبة جاتا من الألعاب المطورة جدا والتي يعشقها الكثير من اللاعبين، حيث يتميز كل اصدار عن الآخر ببعض من التطورات والتحديثات التي تساهم في رفع حدة المنافسة داخل اللعبة، حيث تكون اللعبة في بث مباشر بين المشتركين، وتعد من أقوى الألعاب في عالم الجريمة المفتوح خلال العقد الماضي، ويشارك بها عدد يتخطى المليار من جميع أنحاء العالم، حيث احتلت المركز الأول في التحميل منذ أكثر من عشر أعوام، ولازالت تجد إقبال كبير لدى اللاعبين.

الإصدار الحديث من جاتا 7

في التحديث الجديد يمكنك اختيار اتجاهك في اللعب، حيث يمكنك أن تكون بطل أو مجرب هارب من القانون تطارده الشرطة، الخيارات مفتوحة أمامك لاختيار ما تحب، كذلك اصبح متاح نشر اللعبة من خلال رابط مباشر، وذلك من خلال الشركة المنتج والتي يطلق عليها روك ستار، حيث تطور كل فترة السيرفرات الخاصة باللعبة، في جميع الحالات من الكمبيوتر اللوحي أو أنظمة الأندرويد، وقبلها بالطبع على العاب البلاي ستيشن، حيث لم يكن متاحا قبل الوقت الحالي تنزيل اللعبة على أجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد، وأصبحت بنفس التفاصيل الموجود على النسخة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، من مؤثرات بصرية وصوتية، تجعل المستخدم ينفصل عن الواقع، ويحيا بداخل اللعبة بكل تفاصيلها، من شخصيات مختلفة، وأسلحة متعددة الاستخدام ومطورة.

تحميل لعبة جاتا 7

بعد تحميل هذا الإصدار الجديد، سوف تجد تطور في شكل المدن، من مباني وشوارع، ولن يكون مسموح لك في البداية بدخول كل المدن، حيث تبدأ رحلتك منها، ولكي تتقدم في اللعبة عليك فتح المدينة التالية بنفسك، وأيضا سوف تختلف أشكال الأشخاص وملابسهم، ويغلب على هذا الإصدار طابع الاستقرار من خلال سيطرة جهات أمني من رجال الأمن، ويتم التنقل داخل اللعبة عن طريق سيارات من اختيارك، كما أن الطقس يختلف في الإصدار الجديد ويمكن اختيار الفصول شتاء أو صيف حسب رغبة اللاعب، ويمكنكم تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر كالتالي:-