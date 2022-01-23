نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن شدات_ببجي Midasbuy أسهل طريقة لشدات ببجي بخطوات آمنة في المقال التالي
نستعرض معهم أسهل طريقة لشحن شدات ببجي من خلال الأيدي والتي يبحث عنها الكثير من مستخدمي ومحبي لعبة بابجي موبايل حول العالم، حيث تعد شدات ببجي هي العملة الافتراضية في داخل اللعبه والتي يمكن من خلالها شراء الكثير من المعدات والأدوات اللازمة في حوض المعارك بداخل اللعبة والوصول إلى أعلى المستويات، وأيضا يبحث لاعبي مستخدمي هذه بوبجي عن موقع شحن شدات ببجي الاصلي للحصول على عدد لا بأس به من الشدات بخطوات سهلة وبسيطة وتكون بطريقة آمنة على الحساب الخاص بك من السرقة.
أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022
بعد التحديثات الجديدة التي تم إضافتها من قٍبل الشركة المالكة للعبة ببجي موبايل والتي تضم الكثير من التقنيات والأدوات والمؤثرات وكذلك التحسينات الجديدة التي تعود بشكل جيد على اللاعبين؛ يريد الكثير من اللاعبين طريقة شحن شدات ببجي بسهولة و بدون الاستعانة بأحد الأشخاص، لذلك سنوفر إليكم خطوات شحن شدات ببجي خلال خمس دقائق فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول على موقع ميداس midasbuy ثم قم بعملية تسجيل الدخول من خلال الايميل الذي تم التسجيل به على اللعبة.
- ثم قم باختيار البلد التي يتم الشحن فيها أو التي تسكن فيها.
- بعد ذلك يقوم اللاعب بإدخال رقم الاي دي الخاص به وهو معرف اللاعب، وذلك يكون في الخانة المخصصة له ،ويراعى أن يكون بشكل صحيح.
- بعد ذلك قم باختيار عدد الشدات أو الحزمة التي تناسبك، وقم بالضغط علي كلمة موافق.
- سوف يظهر أمامك الكثير من طرق الدفع المتاحة، وقم باختيار الطريقة التي تناسبك مثل اختيار نوع شركة الاتصال التي تتوفر لديك أو من خلال الفيزا أو من خلال بطاقة جوجل بلاي إذا كانت تتوفر بها رصيد، وقوم بتأكيد الشحن.
- انتظر ثواني معدوده وسوف تصل الشدات التي تم اختيارها إلى حسابك من داخل لعبه ببجي موبايل.
- قم بالدخول على حسابك الرسمي بداخل اللعبة وسوف تجد عدد الشدات التي قمت بشحنها، يمكن شراء ما تريد بداخل اللعبة واستخدامها فى الوصول إلى مستويات كبيرة في اللعبة.
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