طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State أخر إصدار 2022

طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار، يعتبر تحميلها على أجهزة الموبايل من الأحلام التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، فكلنا نعلم حجم الأرباح التي حققتها لعبة ببجي منذ أن تم إتاحتها على مواقع الإنترنت، لذلك عملت شركة تينسنت على تطوير اللعبة بالتعاون مع الشركة المالكة للعبة لتصبح الشركة المتطورة حاصلة على نسبة في أسهم الشركة المالكة وسنوضح طريقة تحميل اللعبة في هذا المقال عبر موقعنا.

لعبة PUBG New State

لعبة ببجي الإصدار الأخير تعبر امتداد وتطوير في نسخة ببجي الأصلية، لكن بأحدث وتطورات جديدة، حيث أن اللعب يتعايش مع اللعبة على أنه في المستقبل خاصة عام ٢٠٥١، كما تدعي بباجي الولاية الجديدة وتدور حول مدينة تم انقسامها لمحاربة بعضها البعض بأحدث الأدوات والمعدات بعضها مستحدث والآخر من المستقبل البعيد ويمكن من خلالها القتال الفردي أو الجماعي وفقا لما يحدده اللاعب، يتطلب لتحميل اللعبة توفر المساحة الكافية والتي تحدد باثنين ونصف جيجابايت رام، كذلك أن يتوفر على الجهاز خادم أميركي أو برنامج VPN على جهاز المستخدم، كما يتوجب الدخول لتحميل اللعبة وممارستها من الحساب الشخصي للاعب.

تحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار

لقد أطلقت الشركة المسؤولة عن لعبة ببجي نسخة تجريبية يمكن تحميلها والاستفادة منها بتطبيق الخطوات التالية لحين إصدار النسخة الأصلية بشكل نهائي وتحميلها فيما بعد.

يتوجب عليك تسجيل الدخول على الموقع الأساسي الخاص باللعبة “PUBG New State”.

عقب الخطوة السابقة يجب النقر على أيقونة “Apply for Alpha Test” من الخيارات المتاحة.

ادخل على تحميل اللعبة من حسابك الخاص على الإنترنت.

تتبع جميع الخطوات وانقر التالي، ثم وافق على جميع الشروط الخاصة بتحميل اللعبة.

انقر رابط تحميل اللعبة، ثم ثبتها على جهازك واستمتع باللعب فورا.

تحميل لعبة ببجي نيو ستيت أخر إصدار لأجهزة الكمبيوتر

قم بتثبيته على جهازك LD Player الخاص.

انقر تشغيل المثبت.

قم بفتح المحاكي الذي تم تثبيته فيما سبق.

قم بالبحث من خلاله عن لعبة بابجي نيو ستيت أخر إصدار.

ثم انقر لتثبيتها على الجهاز.

بذلك تكون اللعبة متاحة ويمكنك نقلها في الملف المرغوب وفتحها في أي وقت للاستمتاع بها.