تعرفوا على طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft من خلال الموقع الرسمي ومميزاتها

دعونا نتعرف معكم من خلال مقال اليوم على طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت والتي تعد أحد أشهر ألعاب الأكشن على مر التاريخ نظراً لمميزاتها المتعددة وجو الإثارة والتشويق الذي تضفيه على بيئة اللعب، ولقد وصلت شهرة اللعبة إلى حد أنه لا يوجد أحد من محبي ألعاب الفيديو يجهلها وهذا الأمر تتحدث عنه نسبة مبيعاتها وحجم العائدات الضخم الذي وفرته لشركة مايكروسوفت والتي قامت بشرائها من مصممها الأصلي سنة 2011 ومن بعدها ذاع صيت اللعبة في جميع أنحاء العالم وأصبح العديد من الأشخاص يتهافتون لشرائها وتحميلها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وهو ما سنسلط عليه الضوء من خلال السطور التالية ويأتي ذلك تلبية لرغبات زوار الموقع الكرام.

تحميل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر

لا شك أن أمتع لحظات اللعب هي التي توفرها ألعاب الأكشن والمغامرة حيث الإثارة والتشويق والمتعة الكبيرة وهذا بالضبط ما توفره لعبة ماين كرافت لممارسيها، وقد بدأ العديد من عشاق ألعاب الفيديو يتساءلون عن طريقة تحميلها للبدء في ممارستها ومنافسة أقوى اللاعبين حول العالم، وتعتمد اللعبة على الاستكشاف وجمع الموارد مثل الطين والرمل وجذوع الأشجار والأحجار لاستخدامها في بناء الحصون والقلاع بالإضافة إلى محاربة الوحوش ويمكنكم الأن تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم من خلال الخطوات التالية.

فتح الموقع الرسمي لمايكروسوفت وتسجيل الدخول.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث ثم الضغط على زر Search.

فتح الصفحة الخاصة باللعبة ثم الضغط على زر التحميل ولكن قبل ذلك عليك تسديد قيمة اللعبة والتي تبلغ حوالي 99 دولار.

بعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتحها من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

مميزات لعبة ماين كرافت

إحدى أهم الأمور التي ساهمت في انتشار لعبة ماين كرافت حول العالم هي امتلائها بالمميزات المتعددة والتي منها.