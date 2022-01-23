أفضل موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي 2022 والحصول على غير محدود من الشدات

طريقة شحن شدات ببجي 2022 بأخر إصدار له نقدمه إليكم عبر موقع ثقفني بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تعد لعبة ببجي موبايل أحد الألعاب الإلكترونية والتي ذاع سيطها خلال الثلاث سنوات الماضية، فيتم لعبها من قِبل الصغار والكبار فى كافة أنحاء العالم، فهى من أكثر الألعاب المتداولة ويتم لعبها من الكثيرين على مدار اليوم، ونجد أن الشركة المالكة لها تحرص على إصدار تحديثات جديدة لها كل عام لتخرج أي لاعب من جو الملل وتنقله إلى أعلى مراحل الحماس والتشويق داخل اللعبة.

فتحرص الشركة على إضافة الكثير من التحسنات التي تجعل اللعبة مميزة، وتضيف فيها بعض الأدوات والمعدات والأسلحة وكذلك الملابس، وليس هذا فقط بل تُضيف الكثير من الخرائط والأماكن والشخصيات المشهورة باللعبة لتكون مصدر فرحة وحماس للاعبيها دائماً، وبما أن شدات ببجي هى العملة الافتراضية للعبة فيحرص الأشخاص دائماً على شحنها لاستخدامها في الشراء بداخل اللعبة ولتساعده فى الوصول إلى أعلى المستويات، وفيما يلي إليكم أسهل طريقة لشحن شدات ببجي 2022.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي UC 2022

تعد الطريقة الأفضل دائماً للحصول على شدات ببجي وبدون الدخول إلى المواقع المزيفة أو الإستعانة بأحد الأشخاص لعمل الشحن هى الشحن من خلال موقع ميداس، وتكون الخطوات كالتالي:

أولا يقوم اللاعب بالدخول على موقع ميداس Midasbuy وذلك من خلال الإيميل المسجل به في اللعبة.

ثم يقوم بالدخول على خانة شحن شدات ببجي بداخل الموقع.

يقوم باختيار الدولة التي يعيش فيها.

ثم يقوم بإدخال رقم الأي دي الخاص باللاعب والذي يكون موجود بداخل بيانات اللعبة من الداخل.

ثم يقوم بتحديد عدد الشدات التي يريدها، ويقوم بالضغط على كلمة الشحن.

سوف يظهر أمامك الكثير من طرق الدفع المتاحة، قم باختيار الطريقة التي تناسبك، وقم بالشحن من خلالها.

سوف تنتظر لعدة ثواني وسوف تلاحظ وصول عدد الشدات التي قمت بشحنه داخل حسابك باللعبة.

يمكنك الآن استخدامها في الشراء لجميع ما تريد من أدوات ومعدات في اللعبة.

وهذه كانت أسهل طريقة لشحن شدات ببجي بخطوات سهلة وبسيطة وآمنة على حسابك في اللعبة.