تثبيت دريم ليج سوكر 2022 Dream League Soccer 2022 تعليق عربي وتحديث الانتقالات

دريم ليج سوكر 2022 Dream League Soccer 2022 أحدث أصدار لعام 2022 والتي تعتبر واحدة من أفضل ألعاب محاكاة كرة القدم علي الإطلاق وهي من تطوير ونشر دريم ليج جيمز الرائدة في صناعة ألعاب الفيديو جميز وتعمل اللغبة علي عدد من المنصات الشهيرة مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس وأندرويد وأي أو أس وتختلف عن منافيسها في عالم ألعاب كرة القدم مثل فيفا وإي فوتبول وتتمركز اللعبة علي تكوين فريق كرة القدم الخاص بك وأنت في اللعبة ليس لاعب فقط أنت أيضا المدير الفني ومالك النادي وعليك تدريب اللاعبين وتطوير مهارتهم لتحقيق البطولات وكسب المال لشراء لاعبين ذو مستوي أعلي ونوضح الآن أهم مميزات اللعبة وطريقة تثبيت اللعبة علي الهاتف.

أهم مميزات لعبة دريم ليج سوكر 2022

يمكنك انشاء فريق خاص بك.

لعبة دريم ليج 2022 مجانية بشكل كامل.

كذلك يعتبر حجم صغير مع الجرافيك الرائع داخل اللعبة.

كذلك يمكنك بناء وتطوير فريق أحلامك من أكثر من 3500 لاعب مرخص من FIFPro ™.

أيضا القدرة على ممارسة التمارين للاعبين بعرض واقعي تمامًا في ملعب كرة القدم.

كذلك تتمتع اللعبة بوجود أفضل اللاعبين في العالم.

القدرة على بناء فريقك الخاص.

رسومات عالية الدقة ومثيرة للاهتمام للغاية.

القدرة على اللعب عبر الإنترنت وغير متصل.

مهكرة جاهزة.

أضاف FIFPro Premium Players 3500 لعبة إلى أكثر من 4000 لعبة.

تعزيز الصحة بنسبة 100٪ للاعب داخل اللعبة.

أضف أحدث الانتقالات ، خاصة – ثلاثة لاعبين في نفس الوقت.

بيانات الفريق والموسيقى والخلفية الجديدة وتأثير الملعب.

تعديل ونقل اللاعبين وقاعدة البيانات لتعكس موسم 21/22.

شرح طريقة اللعب في Dream League Soccer 2022

في البدايو تقوم بتكوين فريق من الهواة وتقوم بتدريبهم والدخول إلي المباريات الرسمية من أجل تحقيق الانتصارات وحصد الجوائز وربح الأموال حتي تتمكن من شراء لاعبين من المستوي العالي وتكوين فريق الأحلام وبناء نادي وملعب خاص بك وتقوم أيضا بأنشاء فندق خاص بلاعبين فريقك وصالة ألعاب رياضية متتطورة.

طريقة تثبيت دريم ليج سوكر 2022