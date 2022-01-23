لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد 2022 تثبيت gta vice vity جراند ثفت أوتو ميديا فير

تتمتع لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد باهتمام كبير سواء على هاتفك الاندرويد أو الكمبيوتر، بالرغم من إنتاجها منذ اكثر من عشرون عاما إلا أن تواجدها في ساحة ألعاب الفيديو للهواتف والكمبيوتر ما زال حتى الآن، وبقوة بالمزيد من المميزات التي يكون منها ما تمتلكه اللعبة من رسومات ثلاثية الأبعاد محاكاة الواقع، فضلا عن انتمائها للعالم الافتراضي السفلي وما به من صعوبات ومخاوف، وإليكم الشرح التفصيلي عن لعبة Grand Theft Auto متجر جوجل بلاي.

لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد

تتطلب لعبة gta vice vity عدد من المتطلبات الضرورية من اجل تحميل Grand Theft Auto على الاندرويد، ومن هذه المتطلبات ضرورة معرفة كل من

حجم اللعبة الذي يتمثل في 204M

كما تم تطوير اللعبة في عام 2021 وتحديدا في تاريخ 26/ 3/ 2021 .

والإصدار الحالي لهذه اللعبة هو 5.0.21

كذلك تتطلب أندرويد: 4.4 فالأحدث.

بعد ذلك عدد عمليات التثبيت لأكثر من 10 مليون عملية.

تحميل لعبة GTA Vice City الأصلية للاندرويد

يمكنك تثبيت لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد عن طريق متجر جوجل بلاي، وكذلك من خلال برنامج ميديا فاير، ثم اتباع التعليمات الواجبة في هذا التنزيل:

إدخال البيانات.

ثم تعبئة الفراغات بالمعلومات الدقيقة.

والاستعانة بخارطة اللعبة التي تقع في يسار شاشة اللعب والتي تعمل على مساعدة اللاعب في الدخول للعب الحقيقي.

كذلك التعرف على أماكن الأسلحة والمدرعات والسيارات وما إلى ذلك من الأدوات المستخدمة.

لعبة جاتا فايس سيتي تثبيت

تعتمد اللعبة على المؤثرات التي تحاط بها والتي تجعل منها اكثر واقعية ومتاحة بصوة سهلة للجميع.

بها مؤثرات أصوات الضوضاء العالية التي تعمل على إدخال الرعب في قلب اللاعب والمشتركين معه في اللعب مما يعمل في صدد الإيحاء بحقيقة المعارك الدائرة.

بالإضافة إلى الرسومات الموجودة في اللعب والتي تأخذ شكل ثلاثي الألعاب تدخلك في وسط الحرب والمعركة.

تثبيت لعبة gta Vice city للاندرويد من ميديا فاير

تثبيت لعبة جاتا على الهواتف الاندرويد من ميديا فاير يتطلب مساحة ذاكرة لحجم MB 977 ويحمل عدد من المزايا يكون منها،