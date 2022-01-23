طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل BUPG MOBILE على الأندرويد بطريقة سهله وبسيطة

انتشرت لعبة ببجي موبايل على مستوى واسع خلال السنوات القليلة الماضية في أوساط العديد من عشاق ألعاب الفيديو حول العالم وذلك بفضل مميزاتها الرائعة والفعاليات الكثيرة التي تنعقد للحديث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب حيث يقوم أشهر اللاعبين حول العالم بتسجيل جولات لعبهم وعرضها على المنصات المختلفة الخاصة بالترويج لألعاب الفيديو وأحد أهم مميزاتها أيضاً هو إمكانية لعبها على العديد من أنظمة التشغيل والتي ساعدت على توسيع دائرة شعبيتها بشكل كبير، ولهذا يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم.

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل

صدرت العديد من ألعاب الرويال باتل خلال الأونة الأخيرة مثل فورت نايت وفري فاير ولكن تبقى ببجي أكثرهم شعبية وانتشاراً حول العالم وقد تم طرحها في عام 2017 على العديد من منصات التشغيل مثل مايكروسوفت ويندوز والإكس بوكس والپلايستيشن فور والاندرويد وIOS وقد نالت اللعبة العديد من ردود الأفعال الإيجابية وصار الكثير من المراهقين والشباب بل حتى الأطفال يقومون بتحميلها وممارستها ليل نهار، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحميلها على هواتف الأندرويد لتتمكنوا من ممارستها في أي وقت وأي مكان وذلك عبر الخطوات التالية.

في البدء قم بفتح تطبيق متجر جوجل.

اكتب اسم اللعبة PUPG في صندوق البحث ثم اضغط على زر Search.

اضغط على الأيقونة الخاصة باللعبة والتي ستظهر في قائمة نتائج البحث.

ثم اضغط على زر تثبيت وانتظر حتى إنتهاء عملية التثبيت وبعد ذلك يمكنك فتحها من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر

كما يمكنك تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاستمتاع برؤية أفضل وأجواء أكثر إثارة وذلك باتباع التالي.