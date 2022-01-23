شحن شدات ببجي 2022 جميع المواسم عبر الايدي id الجميع سيشحن بدون كذب

يكثر البحث عبر الأنترنت عن شحن شدات ببجي موقع رسمي يكون امن على الحساب والحصول على UC اللازم لشراء المدرعات والأدوات القتالية التي يحتاج أليها اللاعب للفوز والتمكين في هذا الصدد من البقاء على قيد الحياة بالإضافة الى أمكانية استرداد الهدايا والفوز بالماس والذهب.

شحن شدات ببجي موقع رسمي

الأفضل للاعب في لعبة Pubg Mobail الحصول علي شدات من خلال الموقع الرسمي أيا كان هذا اللاعب في اي مكان ودولة من دول العالم وذلك لما يكون للموقع الرسمي من مميزات في الشحن يكون منها الفوز بالأمان للحساب مع الحفاظ في هذا الصدد على سرية المعلومات فضلا عن ما يحصل عليه اللاعب من هدايا مجانية وعروض متنوعة يتم الإعلان عنها على فترات متقاربة.

موقع شحن شدات ببجي عن طريق الايدي

خطوات الحصول علي الشدات في لعبة ببجي موبايل من الموقع الرسمي تتمثل في الآتي

الدخول الى موقع Midasbuy .

التسجيل في الموقع المشار اليه عبر الأنترنت.

ادخال الايدي وهو ما يطلق عليه المعرف الخاص باللاعب والذي يختلف بين شخص واخر.

استكمال بيانات التسجيل عن طريق كتابة دولتك وما لها من كود.

بعد الانتهاء من البيانات المطلوبة على موقع midasbuy يقوم اللاعب بتحديد وسيلة الدفع والشراء للشدات.

موقع شحن شدات ببجي midasbuy

يمكن للاعب الحصول على الشدات للعبة ببجي العالمية من خلال التسجيل في الموقع الرسمي Midasbuy .

بعد التسجيل يعمل اللاعب على تسجيل الدولة التي ينتمي أليها ثم يقوم بالضغط على كلمة انطلق.

ثم يقوم اللاعب بتحديد العملة الافتراضية للعبة وهي الشدات UC .

ثم يكتب المعرف الايدي وطريقة الدفع ثم الدفع الفعلي الذي يسبق الحصول على الشدات المطلوبة.

ببجي الموقع الرسمي

يعمل موقع pubg midasbuy الرسمي على تقديم العروض للاعبين عبر الشحن والتي تكون مثل الفوز بعدد 6000 من الشدات وذلك عند شراء مثل هذا العدد 6000 شدة ، كما يمكن للموقع أيضا المشار اليه تمكين اللاعب من شحن الشدات المطلوبة بالعدد الذي يرغب فيه اللاعب عن طريق رصيد هاتف الجوال وذلك بالنسبة لعدد من الدول العربية من مصر والمملكة العربية السعودية والكويت وغير ذلك كثير من تلك الدول من أمثلة الجزائر وتونس والعراق.