نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على كوينز في PES 2021 موبايل 500 كوينز مجانية وموعد PES 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ، هو الأمر الهام الآن الذي يسعى وراءه الذين يستخدمون اللعبة بشكل شبه يومي حيث يقوم محبي وعشاق لعبة إي فوتبول بيس 2021 على الهواتف الأندرويد والايفون وجميع الأنظمة المختلفة بالسعي وراء الحصول علي كوينز في بيس 2021. وذلك ليقوم المستخدم بالاستمتاع أكثر وأكثر ويدخل في عالم المنافسة وسط عمالقة اللعبة حول العالم. وذلك بشراء اللاعبين الذين يتمتعون بقوة هائلة في اللعبة وسرعة فائقة ودقة قوية في التصويب على المرمى. حيث يتم الدخول على أيقونة BOX DRAW. ويتم شراء بعض اللاعبين الذين أعتزلوا رسميا كرة القدم. والذين يتمتعون بقوة كبيرة في اللعبة. كما يمكن الاستفادة بخدمات هؤلاء اللاعبين للدخول إلى المنافسة العالمية في ترتيب اللعبة. واليوم سوف نعرض عليكم كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile. كما سنعرض عليكم الموعد النهائي لإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2022 رسميا.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا

سوف نعلمكم الآن طريقة سهلة ومجربة وتم تجربتها من خلال متخصصين في موقعكم المفضل (ثقفني) وتم الحصول على 500 كوينز مجانا بشكل رسمي من داخل اللعبة. فكيف حدث ذلك؟ تابع معي التالي ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة مجانية.

أولا قم بتثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 على هاتفك وربطه ببريدك الإلكتروني. وفي حالة وجود اللعبة على الهاتف فتخطى هذه الخطوة.

على هاتفك وربطه ببريدك الإلكتروني. وفي حالة وجود اللعبة على الهاتف فتخطى هذه الخطوة. كيف تحصل على كوينز في PES 2021 سيتم خيارك بين كوينز هدية أو عملة GP كهدية يومية.

سيتم خيارك بين كوينز هدية أو عملة GP كهدية يومية. كذلك يتم الدخول على اللعبة من يوم الاثنين وذلك يتم الحصول على 10 كوينز يومية حتى اليوم السادس سيتم الحصول على 20 كوينز واليوم السابع من الأسبوع يتم الحصول على 30 كوينز. وبذلك يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 بإجمالي 100 كوينز مجانية.

بإجمالي 100 كوينز مجانية. وهكذا 100 كوينز مجانية أسبوعية وشهريا 400 كوينز. اما بالنسبة للوصول إلى 500 كوينز حيث أن يمكن الحصول على 100 كوينز إضافية من الفوز بالمباريات والتحديات التي تنظمها اللعبة ويتم فيها شحن PES 2021 Mobile بعد الفوز. وفي الصور التالية توضح كيفية الحصول على الكوينز حيث أن الصور حقيقية من حسابي الخاص في اللعبة.

شحن كوينز PES 2021 Mobile في التحديث الأخير 2022

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بطريقة أخرى رسمية من اللعبة. وذلك لقد أطلقت كونامي اليابانية منذ 40 يوما تحديثا كبيرا لإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021. كما أطلقت عدة عروض كبيرة تستحق الدفع والتجربة. ويتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 في التحديث الجديد كالتالي.

يجب تسجيل الدخول إلى اللعبة والنقر على سلة التسويق التي في أعلى الصفحة ناحية اليمين.

ثم يتم الدخول على MY CLUB COINS وسوف ترى أمامك عرضين هائلين. حيث أن العرض الأول من شحن PES 2021 Mobile هو سبعة عشر جنيها مقابل 300 كوينز بدلا من مائة كوينز فقط. والعرض الأخر وهو الأكبر 740 كوينز بقيمة خمسون جنيها فقط بدلا من 300 كوينز فقط. وفي الصورة التالية توضح العروض التي أطلقتها كونامي.

رسميا موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 من KONAMI

متي تنزل لعبة eFootball PES 2022 ؟ هو سؤال مهم جدا مثل سؤال كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ؟ حيث أن السؤالين اهم شئ لعشاق اللعبة. وتداول الكثير من الأخبار الغير صحيحة. على أن اللعبة تم إصدارها بالفعل ولكن في الحقيقة لم يتم إصدارها حتى الآن وبالرغم من الطبيعي أن يتم نزولها لأننا قد دخلنا بالفعل في عام 2022 الجديد. ولكن نشرت شركة كونامي اليابانية خبر هام عن لعبة إي فوتبول بيس 2022 منذ شهرين عبر رسائل إلكترونية لمستخدميها. ومفيد هذه الرسالة أنه سيتم تأجيل صدور لعبة eFootball PES 2022 في الربيع القادم أي شهر مارس المقبل 2022 بدلا من ديسمبر الماضي. وأي إصدارات أخرى متاحة على منصات إلكترونية فهي نسخ لا تتبع الشركة إطلاقا. وقامت كونامي بإعطاء 400 الف عملة GP لكل مستخدم في رصيده تعويضا عن التأجيل. كما سيتم شحن كوينز 2022 مثل شحن كوينز PES 2021 Mobile.

والآن تمت الإجابة على السؤال الأهم كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا 500 كوينز مجانية شرح بالصور. حيث أنها الطريقة الوحيدة للحصول على الكوينز بطريقة مجانية. كما تمت الإجابة عن متي تنزل لعبة إي فوتبول بيس 2022 على الموبايل. نتمنى لكم الاستمتاع والفوز في التحديات. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.