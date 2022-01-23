نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هواتف آيفون 11 و12 و13 مستعملة نظيفة للبيع بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هواتف آيفون 11 و12 و13 مستعملة نظيفة للبيع بأقل الأسعار، توفر جوال IPHONE 13 PRO MAX آيفون 13 برو ماكس جديد للبيع بمدينة الرياض، اللون أزرق سماوي سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام، معالج مع تكنولوجيا 5 نانو سداسي النواة و نظام التشغيل IOS 15، حجم الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1284×2774 بها نوتش كبير، كاميرا خلفية رباعية مع تقنية TOF 3D وكاميرا أمامية مع تقنية SL 3D، سعة البطارية 4373 مللي أمبير، الجوال جديد تم الفتح للتجربه فقط يوم واحد كامل الملحقات والضمان سنتين والسعر المطلوب 5000 ريال.

عروض هواتف آيفون مستعملة نظيفة

يتوفر جوال IPHONE 12 آيفون 12 مستعمل للبيع بمدينة جدة، اللون الأخضر وحالة البطارية 89% والسعة الداخلية 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، معالج تكنولوجيا 5 نانو سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 14، حجم الشاشة6.1 بوصة بدقة 1170×2532، حجم البطارية 2815 مللي أمبير مع كاميرا خلفية ثنائية و أمامية بها خاصية 3D، الجهاز جديد ولم يتم فتحه ولا دخل صيانة ابداً يتواجد معه الكرتونة وسلك الشاحن وضمان من موبايلي، قد وصل أعلى سوم إلى 2700 ريال.

يتوفر جوال IPHONE 12 PRO MAX آيفون 12 برو ماكس للبيع بمدينة الرياض باللون الفضي، سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، معالج تكنولوجيا 5 نانو سداسي النواة ونظام التشغيل IOS 14، حجم الشاشة 6.7 بوصة بدقة 1284×2778، حجم البطارية 3687 مللي أمبير مع كاميرا خلفية رباعية مع تقنية TOF وكاميرا أمامية مع تقنية 3DSL، يتواجد معه الكارتونة والسعر المطلوب 4000 ريال.

أرخص أسعار جوالات آيفون

يتوفر جوال IPHONE 11 PRO MAX آيفون 11 برو ماكس للبيع بمدينة الرياض باللون الذهبي حالة البطارية 86%، سعة 256 جيجا بايت و 4 جيجا رام، معالج سداسي النواة مع كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بها خاصية TOF، حجم الشاشة 6.5 بوصة بدقة 1242×2688، نظام التشغيل IOS 13 وحجم البطارية 4000 مللي أمبير، الجهاز يتواجد معه الكرتونه والسماعات بدون شاحن والسعر المطلوب 3000 ريال.

يتوفر جوال IPHONE XR آيفون اكس ار بمدينة جدة باللون الأبيض حالة البطارية 80%، سعة 128 جيجا بايت و 3 جيجا رام و معالج أبل A12 بيونك، كاميرا خلفية 12 ميجا بكسيل و أمامية 7 ميجا بكسيل ونظام التشغيل IOS 12، حجم الشاشة6.1 بوصة بها نوتش بدقة 828×1792، سعة البطارية 2942 مللي أمبيرالجهاز ما انفك واستخدامي الشخصي، وصل أعلى سوم إلى 1350 ريال و السعر المطلوب 1500 ريال قابل للتفاوض.