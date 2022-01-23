نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 62% على الجوالات والشاشات عروض العودة للمدارس 2022 هايبر لولو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات %62 على الجوالات والشاشات عروض العودة إلى المدارس 2022 هايبر لولو، نبدأ عروضنا اليوم ب تابلت ايكون واي فاي حجم 10.1 بوصة سعة 32 جيجا بايت، بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 25%، يتوفر تابلت لينوفو مع تقنية الجيل الرابع سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال خصم 14%، يتوفر سامسونج جالاكسي تابلت A7 لايت حجم 8.7 بوصة سعة 32 جيجا بايت، بسعر 629 ريال بدلا من 699 ريال خصم 10% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

خصومات %62 على الجوالات والشاشات

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا تقنية الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت، بسعر 3299 ريال بدلا من 5149 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس جوال سامسونج جالاكسي S 21 بلس سعة 128 جيجابايت تقنية الجيل الخامس، بسعر 3099 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الجوالات جوال سامسونج جالاكسي S21 سعة 256 جيجابايت تقنية الجيل الخامس، بسعر 2799 ريال بدلا من 3549 ريال خصم 21%.

عروض العودة إلى المدارس 2022

يتوفر لينوفو ايديا باد فليكس 5 لاب توب قابل للتحويل 2 في 1 شاشة حجم 14 بوصة، بسعر 2499ريال بدلا من 2799 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الإلكترونيات ايكون نوت بوك سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، بسعر 1190 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20%، يتوفر أبل ماك بوك أنتل كور I3 سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، بسعر 3799 ريال بدلا من 4769 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس لينوفو لاب توب ايديا باد شاشة حجم 14 بوصة سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، بسعر 1349 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 10%.

عروض هايبر لولو على الشاشات

يتوفر تلفزيون ال جي OLED يعمل بتقنية 4K زكي حجم 65 بوصة، بسعر 7999 ريال بدلا من 20999 ريال خصم 62%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات تلفزيون ال جي NANOCELL يعمل بتقنية 4K زكي حجم 55 بوصة، بسعر 3599 ريال بدلا من 9499 ريال خصم 62%، يتوفر تلفزيون ال جي UHD يعمل بتقنية 4K زكي حجم 55 بوصة، بسعر 2949 ريال بدلا من 5899 ريال خصم 50%، يتوفر تلفزيون ال جي UHD يعمل بتقنية 4K زكي حجم 65 بوصة، بسعر 3899 ريال بدلا من 7399 ريال خصم 47% ضمن عروض العودة إلى المدارس.