علوم وتكنولوجيا

خصومات 62% على الجوالات والشاشات عروض العودة للمدارس 2022 هايبر لولو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات 62% على الجوالات والشاشات عروض العودة للمدارس 2022 هايبر لولو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات %62 على الجوالات والشاشات عروض العودة إلى المدارس 2022 هايبر لولو، نبدأ عروضنا اليوم ب تابلت ايكون واي فاي حجم 10.1 بوصة سعة 32 جيجا بايت، بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 25%، يتوفر تابلت لينوفو مع تقنية الجيل الرابع سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال خصم 14%، يتوفر سامسونج جالاكسي تابلت A7 لايت حجم 8.7 بوصة سعة 32 جيجا بايت، بسعر 629 ريال بدلا من 699 ريال خصم 10% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

خصومات %62 على الجوالات والشاشات

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا تقنية الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت، بسعر 3299 ريال بدلا من 5149 ريال خصم 36%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس جوال سامسونج جالاكسي S 21 بلس سعة 128 جيجابايت تقنية الجيل الخامس، بسعر 3099 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الجوالات جوال سامسونج جالاكسي S21 سعة 256 جيجابايت تقنية الجيل الخامس، بسعر 2799 ريال بدلا من 3549 ريال خصم 21%.

عروض العودة إلى المدارس 2022

يتوفر لينوفو ايديا باد فليكس 5 لاب توب قابل للتحويل 2 في 1 شاشة حجم 14 بوصة، بسعر  2499ريال بدلا من 2799 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الإلكترونيات ايكون نوت بوك سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، بسعر 1190 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20%، يتوفر أبل ماك بوك أنتل كور I3 سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، بسعر 3799 ريال بدلا من 4769 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس لينوفو لاب توب ايديا باد شاشة حجم 14 بوصة سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، بسعر 1349 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 10%.

عروض هايبر لولو على الشاشات

يتوفر تلفزيون ال جي OLED يعمل بتقنية 4K زكي حجم 65 بوصة، بسعر 7999 ريال بدلا من 20999 ريال خصم 62%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات تلفزيون ال جي NANOCELL يعمل بتقنية 4K زكي حجم 55 بوصة، بسعر 3599 ريال بدلا من 9499 ريال خصم 62%، يتوفر تلفزيون ال جي UHD يعمل بتقنية 4K زكي حجم 55 بوصة، بسعر 2949 ريال بدلا من 5899 ريال خصم 50%، يتوفر تلفزيون ال جي UHD يعمل بتقنية 4K زكي حجم 65 بوصة، بسعر 3899 ريال بدلا من 7399 ريال خصم 47% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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